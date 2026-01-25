Gest 81-letniej babci wobec wnuka wzruszył internautów

Search here...

Sue Jacquot, 81-letnia amerykańska babcia z Arizony, zaczęła grać w Minecrafta, aby wesprzeć finansowo swojego wnuka Jacka, który cierpi na rzadką postać mięsaka. Jej kanał YouTube „GrammaCrackers” zyskał ogromną popularność, zdobywając 400 000 subskrybentów w ciągu dwóch miesięcy i generując dochód oraz darowizny, które pomagają pokryć koszty leczenia wnuka.

Odkrywanie gier poprzez rodzinną miłość

Sue Jacquot, fanka Minecrafta, którą wnuki zapoznały z tą grą pewnego lata, założyła dwa miesiące temu swój kanał GrammaCrackers , aby zebrać fundusze na leczenie Jacka z powodu raka mięśni i tkanek. Jej angażująca osobowość i autentyczny entuzjazm natychmiast urzekły publiczność: w ciągu kilku tygodni udało się nawiązać współpracę, uzyskać gwałtowny wzrost oglądalności i zbudować ogromną społeczność.

Łańcuch, który wybucha i ratuje życie

W niecałe 60 dni GrammaCrackers zdobyło 400 000 subskrybentów i wygenerowało przychody z reklam, które trafiły bezpośrednio do Jacka. Kampania na GoFundMe, do której link znajdował się w opisie każdego filmu, przyniosła prawie 49 000 dolarów (42 000 euro). Ten viralowy sukces przemienił zwykłą babcię w prawdziwą ikonę gier, która swoją determinacją poruszyła miliony internautów.

Wzruszające reakcje rodziny

Austin, starszy brat Jacka, zeznaje o wpływie, jaki to wywarło: „Słowa nie potrafią wyrazić naszej wdzięczności. Wasza hojność łagodzi ciężar kosztów leczenia w tych niepewnych czasach”. Zdumiona Sue mówi do kamery: „Wasza pomoc jest po prostu niesamowita. Nie rozumiem, co robicie”. Niedawna transmisja na żywo, podczas której Jack odwiedza swoje dzieło z Minecrafta, staje się wzruszającym momentem więzi.

Miłość międzypokoleniowa triumfuje w Internecie

Ta historia wykracza poza zwykły sukces w grach: 81-letnia babcia opanowuje YouTube'a, jednoczy globalną społeczność i ratuje wnuka dzięki swojej nowo odkrytej pasji. Ta historia przypomina nam o niezwykłej mocy mediów społecznościowych, gdy służą one autentycznym i poruszającym ludzkim sprawom.

Podsumowując, historia Sue Jacquot dobitnie ilustruje, że solidarność i miłość rodzinna mogą przekraczać granice pokoleń i technologii. Przekształcając prostą pasję w ogromny wyraz wsparcia, ta babcia udowadnia, że to serce, o wiele bardziej niż wiek, jest prawdziwą siłą napędową największych rewolucji w historii ludzkości.

