Europa: Powrót do szkoły w 2026 r. bez mediów społecznościowych i telefonów komórkowych dla nastolatków?

Technologie cyfrowe stały się integralną częścią życia nastolatków. Informują, bawią i łączą ich. Jednak ich wszechobecność może również prowadzić do nadużyć. W obliczu tej rzeczywistości rząd francuski postanowił zająć bardziej zdecydowane stanowisko. Projekt ustawy przedstawiony w styczniu 2026 roku proponuje dwie główne zmiany: uniemożliwienie dostępu do mediów społecznościowych osobom poniżej 15. roku życia oraz rozszerzenie zakazu korzystania z telefonów komórkowych na szkoły średnie od roku akademickiego 2026.

Praktyki cyfrowe budzące coraz większe obawy

Najnowsze dane i badania malują niepokojący obraz. Nadmierny czas spędzany przed ekranem, chroniczne zmęczenie, zaburzenia snu, lęk, utrata pewności siebie i cyberprzemoc: nastolatki płacą czasem wysoką cenę za nieustanny kontakt z innymi. W szczególności media społecznościowe sprzyjają nieustannemu porównywaniu się, nierealistycznym standardom piękna i presji związanej z osiąganiem dobrych wyników. W przeciwieństwie do podejścia opartego na akceptacji ciała, może to podważać poczucie własnej wartości i zaburzać relację z ciałem, która w tym wieku wciąż się rozwija.

Aby uregulować te praktyki, Urząd Regulacji Usług Audiowizualnych i Komunikacji Cyfrowej (Arcom) będzie odpowiedzialny za zapewnienie stosowania przepisów w powiązaniu z europejskimi ramami ustawy o usługach cyfrowych.

Media społecznościowe zakazane dla dzieci poniżej 15. roku życia: radykalna zmiana

Projekt ustawy proponuje jednoznaczny zakaz korzystania z głównych platform mediów społecznościowych – takich jak TikTok, Instagram i Snapchat – przez użytkowników poniżej 15. roku życia. Firmy, których to dotyczy, będą zobowiązane do weryfikacji rzeczywistego wieku swoich użytkowników pod groźbą kary. Celem nie jest demonizowanie narzędzi cyfrowych, ale uznanie, że niektóre przestrzenie wirtualne nie są odpowiednie dla nastolatków, którzy wciąż rozwijają się emocjonalnie.

Inicjatywa ta jest inspirowana praktykami już stosowanymi w innych krajach. Na przykład w Australii program pilotażowy ustala granicę wieku na 16 lat. W Europie Francja dąży do utorowania drogi dla bardziej ochronnych przepisów, umieszczając rozwój osobisty, zdrowie psychiczne i poczucie własnej wartości w centrum debaty.

Szkoły średnie bez telefonów, aby odzyskać uwagę

Kolejnym kluczowym środkiem jest zakaz używania telefonów komórkowych w szkołach średnich. Po szkołach podstawowych, przedszkolach i gimnazjach, które objęte są tym zakazem od 2018 roku, teraz kolej na uczniów szkół średnich, którzy będą musieli schować smartfony do toreb. Celem jest ujednolicenie zasad i stworzenie środowiska sprzyjającego koncentracji, autentycznej interakcji i nauce.

W praktyce oznacza to powrót do segregatorów, notatników i rozmów twarzą w twarz. Konfiskata może zostać wdrożona, choć kwestia jej stosowania pozostaje drażliwa, szczególnie w obszarach objętych mniejszym nadzorem.

Debata, która dzieli we Francji i gdzie indziej

Minister Delegat ds. Cyfryzacji, Anne Le Hénanff, broni tekstu opartego na solidnych danych naukowych dotyczących negatywnego wpływu ekranów. Wielu rodziców i nauczycieli z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę, która mogłaby poprawić klimat w szkole i wspierać zdrowsze, bardziej autentyczne relacje.

Wśród nastolatków reakcje są bardziej zróżnicowane. Niektórzy postrzegają to jako naruszenie ich wolności, podczas gdy inni przyznają, niekiedy tylko połowicznie, że ciągła łączność stanowi obciążenie. Kilka krajów europejskich, takich jak Holandia i Szwecja, rozważa również podobne środki, co pokazuje, że problem wykracza daleko poza granice Francji.

Rok 2026 – rok próby dla całego pokolenia

Rząd ma nadzieję, że przepisy zostaną przyjęte przed latem 2026 roku, aby środki te mogły zostać wdrożone w kolejnym roku szkolnym. Ambicja jest prawdopodobnie jasna: pomóc nastolatkom na nowo nawiązać kontakt z samymi sobą i innymi, bez filtrów i ekranów. Pozostaje pytanie, czy ta reforma przyniesie trwałe zmiany, czy też będzie wymagała dostosowania do realiów lokalnych.

Jedno jest pewne: debata już się rozpoczęła i dotyczy kwestii najistotniejszych – dobrego samopoczucia, równowagi i wolności dorastania w pokoju.