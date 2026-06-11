„Sagrada Família” osiąga kamień milowy w historii i staje się najwyższym kościołem na świecie

Społeczeństwo
Fabienne Ba.
@basilicasagradafamilia / Instagram

W Barcelonie Sagrada Família właśnie wkroczyła w nowy, symboliczny wymiar. Po ukończeniu centralnej wieży, bazylika w Barcelonie stała się najwyższym kościołem na świecie. To chwila zbiorowej łaski, celebrowana w sercu wyjątkowego budynku, chwila zarówno wzruszenia, jak i zachwytu. 10 czerwca 2026 roku pozostanie kluczową datą w historii tego monumentu.

Ceremonia o globalnym znaczeniu

W obecności dziesiątek tysięcy wiernych papież Leon XIV przewodniczył uroczystej mszy świętej w bazylice, piątego dnia swojej oficjalnej wizyty w Hiszpanii. Atmosfera była niezwykle żywa, przesiąknięta poczuciem jedności i czci.

Przed nabożeństwem zatrzymał się na modlitwie przy grobie wizjonera, wspominając duchowy i ludzki wymiar jego dzieła. Następnie, w niezwykle symbolicznym geście, poświęcił centralną wieżę poświęconą Jezusowi Chrystusowi, ostatni ważny element projektu Antoniego Gaudiego. W ceremonii uczestniczyli również król Filip VI, królowa i premier Pedro Sánchez, a także tysiące osób, które przybyły, by dzielić tę wyjątkową chwilę.

172,5 metra: nowa symboliczna wysokość

Po ukończeniu centralnej wieży, Sagrada Familia osiąga obecnie wysokość 172,5 metra. Ta wysokość czyni ją oficjalnie najwyższym kościołem na świecie, przewyższając katedrę w Ulm w Niemczech.

Poza tym, ta wieża ucieleśnia głęboko harmonijną wizję. Gaudí pragnął, aby jego dzieło nigdy nie przekroczyło wysokości wzgórza Montjuïc, które uważał za dzieło natury przewyższające wszelkie konstrukcje ludzkie. To celowe ograniczenie nadaje budowli wymiar pokory i równowagi, niemal poetyckiej w swej jakości.

Żywy hołd dla Gaudiego

Data 10 czerwca 2026 roku ma szczególne znaczenie: upamiętnia setną rocznicę śmierci Antoniego Gaudiego. Wybór tej daty wzmacnia emocjonalny ciężar tego wydarzenia. Gaudi, głęboko zaangażowany architekt, poświęcił bazylice ostatnie lata swojego życia, żyjąc w nieustannej harmonii z jej budową.

Jego dziedzictwo, dziś uznawane za wizjonerskie, wciąż inspiruje śmiałością i dbałością o szczegóły. Jego duchowa podróż, naznaczona oficjalnym uznaniem Kościoła, nadaje temu niezwykłemu projektowi ludzki i świetlisty wymiar.

Projekt, który wciąż żyje i inspiruje

Choć centralna wieża jest już ukończona, Sagrada Família wciąż jest w budowie. Niektóre fasady i elementy architektoniczne wciąż wymagają dokończenia, co może zająć jeszcze kilka lat. Nadal istnieją wyzwania techniczne i urbanistyczne, szczególnie w niektórych newralgicznych obszarach projektu. Jednak ta nieukończoność jest również częścią jej uroku: bazylika pozostaje żywym, stale ewoluującym dziełem, nieustannie zmieniającym się na oczach świata.

Sagrada Família to coś więcej niż architektoniczne osiągnięcie – ucieleśnia zbiorowe i ludzkie doświadczenie. Łączy, inspiruje, podnosi na duchu. Stając się najwyższym kościołem świata, nie tylko sięga nieba, ale także przypomina nam o sile projektów zrodzonych z cierpliwości, wiary i kreatywności. Sto lat po Gaudim jego marzenie wciąż się rozwija – i łączy pokolenia we wspólnym duchu harmonii i piękna.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Nazywam się Fabienne i piszę dla strony internetowej The Body Optimist. Pasjonuje mnie siła kobiet na świecie i ich zdolność do zmiany go. Wierzę, że kobiety mają wyjątkowy i ważny głos do zaoferowania i czuję się zmotywowana do działania na rzecz równości. Dokładam wszelkich starań, aby wspierać inicjatywy, które zachęcają kobiety do zabierania głosu i bycia wysłuchanymi.
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