« Si tu veux porter une jupe courte, porte-la » : cette créatrice encourage les femmes à s’habiller librement

Body positive
Julia P.
@pulpeuseetchic / Instagram

Sur Instagram, le compte @pulpeuseetchic, marque dédiée à « la mode des femmes pulpeuses », a partagé un Reel marquant. À travers une prise de parole engagée, la créatrice de contenu française Laurine Costard (qui fait partie de l’équipe de la marque) y lancent un véritable appel à la liberté vestimentaire, invitant les femmes à porter ce qu’elles aiment, sans se laisser dicter leurs choix par les regards extérieurs ni les préjugés.

Une parole forte sur Instagram

Dans cette vidéo, Laurine Costard s’adresse directement à la communauté @pulpeuseetchic avec une formule simple : « Quand on peut porter ce qu’on veut, si tu es ronde et que tu as envie de porter une jupe courte, porte-la ». Elle poursuit en énumérant toutes les options vestimentaires possibles : robes longues à motifs, coupes portefeuille ou encore robes ajustées à la taille, couleurs vives. À chaque suggestion, la même invitation revient : « Mets ce que tu veux et porte ce que tu as envie ».

Un appel à la liberté vestimentaire

Cette intervention dépasse le simple conseil mode. Elle pose une question politique : « Pourquoi écouter les préjugés quand on peut porter ce qu’on veut ? ». À travers cette interrogation, Laurine Costard met en lumière les injonctions silencieuses qui pèsent encore sur les femmes rondes ou grosses souvent invitées à dissimuler leur silhouette plutôt qu’à l’habiller avec plaisir. En refusant ces codes implicites, Laurine Costard réaffirme un principe central du mouvement body positive : la mode appartient à toutes, et ne se limite à aucune morphologie.

Une mission body positive de longue date

La marque pulpeuse et chic (@pulpeuseetchic) n’en est pas à sa première prise de parole engagée. Depuis cinq ans, la marque s’attache à mettre les femmes dites pulpeuses à l’honneur, à travers une sélection de vêtements et de créations adaptés. Son slogan, « Les pulpeuses à l’honneur depuis 5 ans », résume une démarche entièrement tournée vers la confiance en soi et l’inclusivité.

À travers ce Reel, Laurine Costard via le compte @pulpeuseetchic rappelle ainsi une vérité simple mais essentielle : la mode est un terrain d’expression personnelle, qui ne devrait jamais être contraint par le regard des autres. Une parole précieuse, qui contribue à ouvrir les horizons stylistiques de toutes.

Julia P.
Julia P.
Je suis Julia, une journaliste passionnée par la découverte et le partage d'histoires captivantes. Avec une plume créative et un regard aiguisé, je m'efforce de donner vie aux sujets les plus divers, des tendances en vogue aux questions de société en passant par les délices culinaires et les secrets de beauté.
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