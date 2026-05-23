« Si tu veux porter une jupe courte, porte-la » : cette créatrice encourage les femmes à s’habiller librement

Sur Instagram, le compte @pulpeuseetchic, marque dédiée à « la mode des femmes pulpeuses », a partagé un Reel marquant. À travers une prise de parole engagée, la créatrice de contenu française Laurine Costard (qui fait partie de l’équipe de la marque) y lancent un véritable appel à la liberté vestimentaire, invitant les femmes à porter ce qu’elles aiment, sans se laisser dicter leurs choix par les regards extérieurs ni les préjugés.

Une parole forte sur Instagram

Dans cette vidéo, Laurine Costard s’adresse directement à la communauté @pulpeuseetchic avec une formule simple : « Quand on peut porter ce qu’on veut, si tu es ronde et que tu as envie de porter une jupe courte, porte-la ». Elle poursuit en énumérant toutes les options vestimentaires possibles : robes longues à motifs, coupes portefeuille ou encore robes ajustées à la taille, couleurs vives. À chaque suggestion, la même invitation revient : « Mets ce que tu veux et porte ce que tu as envie ».

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par ✨LES PULPEUSES À L’HONNEUR DEPUIS 6 ANS✨ (@pulpeuseetchic)

Un appel à la liberté vestimentaire

Cette intervention dépasse le simple conseil mode. Elle pose une question politique : « Pourquoi écouter les préjugés quand on peut porter ce qu’on veut ? ». À travers cette interrogation, Laurine Costard met en lumière les injonctions silencieuses qui pèsent encore sur les femmes rondes ou grosses souvent invitées à dissimuler leur silhouette plutôt qu’à l’habiller avec plaisir. En refusant ces codes implicites, Laurine Costard réaffirme un principe central du mouvement body positive : la mode appartient à toutes, et ne se limite à aucune morphologie.

Une mission body positive de longue date

La marque pulpeuse et chic (@pulpeuseetchic) n’en est pas à sa première prise de parole engagée. Depuis cinq ans, la marque s’attache à mettre les femmes dites pulpeuses à l’honneur, à travers une sélection de vêtements et de créations adaptés. Son slogan, « Les pulpeuses à l’honneur depuis 5 ans », résume une démarche entièrement tournée vers la confiance en soi et l’inclusivité.

À travers ce Reel, Laurine Costard via le compte @pulpeuseetchic rappelle ainsi une vérité simple mais essentielle : la mode est un terrain d’expression personnelle, qui ne devrait jamais être contraint par le regard des autres. Une parole précieuse, qui contribue à ouvrir les horizons stylistiques de toutes.