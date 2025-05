Grâce à ses tenues, cette mannequin grande taille fait taire les critiques

Clémentine Desseaux, mannequin française installée aux États-Unis, s’est imposée comme une figure incontournable du body positive. Avec son style affirmé, elle bouscule les standards de beauté traditionnels et inspire des milliers de femmes à s’accepter telles qu’elles sont.

Une silhouette qui défie les normes

Née en France, Clémentine a rapidement compris que son corps ne correspondait pas aux critères imposés par l’industrie de la mode. Rejetée par les agences traditionnelles, elle décide de s’installer à Miami en 2012 pour poursuivre sa carrière. C’est là qu’elle se fait remarquer lors d’un concours organisé par American Apparel, marquant le début de son ascension dans le monde du mannequinat grande taille.

Face aux critiques et aux standards imposés, Clémentine répond par l’affirmation de soi et la célébration de la diversité. Ses tenues, choisies avec soin, sont autant de déclarations d’indépendance et de fierté. En mettant en avant ses courbes avec élégance et assurance, elle démontre que la beauté ne se limite pas à une taille ou à une silhouette spécifique.

Un style qui célèbre les courbes

Clémentine Desseaux ne se contente pas de défiler sur les podiums ; elle utilise également la mode comme un moyen d’expression et de revendication. Son style oscille entre élégance et décontraction, mettant en valeur ses courbes sans les dissimuler. Elle affectionne particulièrement les robes fluides, les pantalons taille haute et les vestes oversize, créant ainsi des looks modernes et affirmés.

En partageant régulièrement ses tenues sur son compte Instagram @bonjourclem, elle démontre que la mode est accessible à toutes les morphologies et encourage les femmes à exprimer leur personnalité à travers leurs vêtements.

Une militante du body positive

Au-delà de sa carrière de mannequin, Clémentine est une militante engagée pour la diversité et l’inclusion dans l’industrie de la mode. En 2016, elle co-fonde par exemple le mouvement #AllWoman avec la mannequin britannique Charli Howard. Cette initiative vise à promouvoir l’acceptation de tous les corps et à lutter contre les standards de beauté irréalistes imposés par les médias. Le projet met en avant des femmes de toutes tailles, origines et âges, à travers des campagnes non retouchées, célébrant la beauté dans toute sa diversité.

Clémentine utilise également son Instagram pour partager des messages inspirants sur l’estime de soi, l’acceptation et la confiance en soi. Elle y partage également ses réflexions, ses conseils mode ; et parle de lingerie confortable, de coupes flatteuses, de couleurs qui boostent le moral. Bref, elle accompagne, elle soutient, elle élève.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Konbini (@konbini)

Une influence au-delà des frontières

Grâce à son engagement et à sa présence médiatique, Clémentine Desseaux est devenue une source d’inspiration pour de nombreuses femmes à travers le monde. Elle ne passe pas inaperçue, et ce n’est pas uniquement grâce à son sourire radieux ou à sa chevelure flamboyante. Non, ce qui fait vraiment la différence, c’est cette manière bien à elle de s’approprier la mode, d’en faire une arme de confiance et de célébration du corps. Une démarche résolument inspirante !

À travers chacune de ses tenues, elle envoie un message clair : les courbes sont belles, puissantes, stylées. Loin de se fondre dans des coupes effacées, elle opte pour des pièces taillées pour la mettre en valeur sans jamais chercher à la dissimuler.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Clémentine Desseaux (@bonjourclem)

En défiant les diktats, Clémentine Desseaux nous montre ainsi une voie différente. Une voie où l’on s’habille pour se faire plaisir, pour se sentir belle, puissante, alignée avec soi. Elle n’efface pas les critiques : elle les dépasse avec panache. Car oui, le corps de Clémentine est politique, mais surtout poétique. Il raconte une histoire de réconciliation, de liberté retrouvée. À travers ses looks, elle ne demande pas la permission – elle ouvre la voie. Et en la regardant faire, on se surprend à vouloir faire pareil : se lever, s’aimer, s’habiller pour soi. Voilà peut-être le vrai pouvoir de la mode.