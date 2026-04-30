Née sans bras, la pilote Jessica Cox surprend aussi en arts martiaux

Elle pilote un avion avec les pieds, conduit une voiture sans modification – et enchaîne les « kata » sur les tatamis : Jessica Cox, née sans bras en 1983, est l’une des personnalités les plus inspirantes de notre époque, et son histoire continue de sidérer le monde entier.

Née sans bras, élevée sans limites

Jessica Cox est née le 2 février 1983 à Sierra Vista, en Arizona, sans bras – à cause d’une malformation congénitale rare dont les médecins n’ont jamais identifié la cause exacte. Dès sa petite enfance, sa mère plaçait des jouets dans son berceau en les mettant à portée de ses pieds. Refusant de se considérer comme différente, elle a ainsi maîtrisé les gestes du quotidien avec ses pieds et n’a cessé de dépasser les attentes.

Depuis ses 14 ans, Jessica Cox n’utilise plus de prothèses. Avec ses pieds, elle est capable de conduire une voiture sans modification, de taper sur un clavier à 25 mots par minute, de faire le plein d’essence et de mettre ou encore enlever ses lentilles de contact.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par City Limitless – The Podcast (@citylimitlesspodcast)

Ceinture noire de taekwondo à 14 ans – une première mondiale

Jessica Cox a commencé le taekwondo à l’âge de 10 ans dans une école de sa ville natale. À 14 ans, elle obtenait sa première ceinture noire – devenant la première personne sans bras à accomplir cet exploit dans l’American Taekwondo Association. Ses instructeurs ont dû créer un curriculum entièrement adapté pour rendre la formation accessible aux futurs élèves sans bras – une avancée pédagogique qui dépasse largement son cas personnel. Jessica Cox est aujourd’hui ceinture noire 4e dan de taekwondo.

Pilote – malgré la peur de voler

Après son diplôme de psychologie à l’Université d’Arizona en 2005, un pilote de chasse l’a approchée lors de sa cérémonie de remise des diplômes pour lui proposer de monter dans un avion. Alors que la peur de voler était sa plus grande appréhension, sa philosophie du « pourquoi pas » l’a guidée vers le défi le plus extraordinaire de sa vie.

Après trois ans de formation et quatre avions essayés dans trois États différents, Jessica Cox a obtenu son brevet de pilote le 10 octobre 2008 sur un Ercoupe 415-C de 1946 – un appareil conçu sans pédales de direction, qu’elle pilote avec un pied sur le manche et l’autre sur les gaz.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Challenge Air Frederick Maryland (@fdk_challengeair)

Un record Guinness et une reconnaissance mondiale

Le Guinness World Records lui même a décerné le titre de « première femme à piloter un avion avec ses pieds ». Son documentaire « Right Footed », réalisé par le réalisateur de documentaires et écrivain américain Nick Spark, a remporté 17 prix dont le meilleur documentaire au festival Mirabile Dictu au Vatican, avant d’être diffusé dans 80 pays sur National Geographic. Son histoire est désormais intégrée à la rénovation du National Air and Space Museum de Washington D.C.

Conférencière, fondatrice et militante

Au-delà de ses exploits personnels, Jessica Cox a fondé la « Rightfooted Foundation International », une ONG dédiée aux enfants nés avec une différence de membres, pour leur donner les outils nécessaires à une vie indépendante et épanouie. Elle intervient comme conférencière depuis 18 ans dans 28 pays, devant des audiences pouvant atteindre 40 000 personnes. Son slogan résume tout : « Think outside the shoe » (penser en dehors de la chaussure).

En définitive, Jessica Cox n’a pas seulement prouvé qu’on peut vivre sans bras – elle a prouvé qu’on peut voler, combattre et surtout inspirer des millions de personnes sans eux. Elle ne cesse d’écrire une histoire que personne d’autre n’aurait osé imaginer.