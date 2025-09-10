« Une femme avec une barbe ? » : elle réplique aux commentaires sur son corps

Body positive
Léa Michel
@kaonasmr/TikTok

Face à la cruauté des réseaux sociaux, certaines voix refusent de se taire. C’est le cas de @kaonasmr, créatrice de contenu française sur TikTok, qui a pris la parole dans une vidéo pour répondre aux commentaires haineux qu’elle reçoit régulièrement. Entre remarques grossophobes et moqueries sur la pilosité de son menton, elle dénonce une violence ordinaire qui touche des milliers de femmes au quotidien.

Une prise de parole nécessaire

Dans sa vidéo, @kaonasmr met des mots sur ce que beaucoup subissent en silence. Elle raconte comment certains commentaires s’attaquent directement à son corps : « Une femme avec une barbe ? », « Elle devrait se raser », « Elle a deux airbags », etc. Des phrases violentes, banalisées, qui traduisent un regard stigmatisant sur les corps qui ne correspondent pas aux normes imposées. Des phrases jetées comme des pierres, qui paraissent anodines pour certaines personnes mais qui, en réalité, traduisent un mépris profondément ancré. Loin de se laisser abattre, la créatrice de contenu choisit de répondre avec calme et lucidité.

@kaonasmr écoeuré de certain 😅 #coupdeguelle #sportstiktok #pourtoii #pourtoipage #pourtoi #pourtoiii #pourtoiiii #jugement #harcelement #commentaire #commentairestiktok #femme ♬ son original – kaon asmr

« J’ai trois poils sur le menton »

@kaonasmr explique que cette pilosité est liée à une affection hormonale connue, le syndrome de Stein-Leventhal, plus communément appelé syndrome des ovaires polykystiques (SOPK). Cette maladie peut provoquer des déséquilibres hormonaux, notamment une pilosité plus marquée sur certaines zones du visage. « J’ai trois poils sur le menton », dit-elle avec dérision, pour mieux montrer l’absurdité de certaines critiques. Ce n’est pas son corps qui est problématique, mais bien le regard que certaines personnes portent dessus.

Une réponse qui fait du bien

Les réseaux sociaux regorgent d’images filtrées, calibrées pour plaire à l’algorithme. Dans ce décor aseptisé, une femme qui ose apparaître telle qu’elle est dérange, non pas parce qu’elle choque, mais parce qu’elle rappelle que la vraie vie ne ressemble pas aux photos retouchées.

En exposant son ressenti, @kaonasmr rappelle une vérité simple, mais souvent ignorée : personne n’a à justifier son apparence. Encore moins à encaisser des remarques déplacées sur un espace public tel que TikTok. Elle rappelle aussi qu’un corps n’a pas besoin d’être validé pour avoir de la valeur. Sa vidéo, largement relayée, a été saluée pour son courage et son honnêteté.

En définitive, la démarche de @kaonasmr n’est pas seulement une défense contre les haters, c’est un rappel essentiel : chaque personne a le droit d’exister telle qu’elle est. Votre corps n’est pas une carte de visite destinée à obtenir des likes, ni un objet que l’on commente à loisir. Il vous appartient, et cela suffit.

Léa Michel
Léa Michel
Passionnée par les soins, la mode et le cinéma, je consacre mon temps à explorer les dernières tendances et à partager des astuces inspirantes pour se sentir bien dans sa peau. Pour moi, la beauté réside dans l'authenticité et le bien-être, et c'est ce qui me motive à offrir des conseils pratiques pour allier style, soin et épanouissement personnel.
Article précédent
Moquée pour ses formes, elle en fait une force (et en tire des revenus)

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Vous aimerez aussi

Moquée pour ses formes, elle en fait une force (et en tire des revenus)

Danielle Gardiner est devenue une figure emblématique du mannequinat grande taille en Grande-Bretagne. Après avoir atteint la taille...

Sans maquillage et en pyjama : Lindsay Lohan se montre comme jamais à 39 ans

Dans un pyjama noir satiné, les cheveux relevés grossièrement en chignon et le visage démaquillé, Lindsay Lohan, la...

Sans maquillage, elles se montrent telles qu’elles sont (et c’est bouleversant)

Sur Instagram, les filtres abondent, les lumières sont travaillées, les traits retouchés. Un hashtag continue toutefois de tracer...

Porteur de vitiligo, ce grand-père crée des poupées pour redonner confiance aux enfants

Muni de sa pelote de laine et de ses aiguilles, ce papi ne tricote pas des bonnets ou...

« Je ne suis pas belle, et alors ? » : critiquée pour son apparence, elle transforme la honte en force

Lorsque Naomie Pilula a posté un selfie anodin sur Instagram un lundi de juin, elle était loin d’imaginer...

« Ton corps mérite l’été, pas la punition » : le message fort d’une influenceuse

Dès que les beaux jours reviennent, les injonctions à « préparer son corps pour la plage » refont...