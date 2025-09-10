« Une femme avec une barbe ? » : elle réplique aux commentaires sur son corps

Face à la cruauté des réseaux sociaux, certaines voix refusent de se taire. C’est le cas de @kaonasmr, créatrice de contenu française sur TikTok, qui a pris la parole dans une vidéo pour répondre aux commentaires haineux qu’elle reçoit régulièrement. Entre remarques grossophobes et moqueries sur la pilosité de son menton, elle dénonce une violence ordinaire qui touche des milliers de femmes au quotidien.

Une prise de parole nécessaire

Dans sa vidéo, @kaonasmr met des mots sur ce que beaucoup subissent en silence. Elle raconte comment certains commentaires s’attaquent directement à son corps : « Une femme avec une barbe ? », « Elle devrait se raser », « Elle a deux airbags », etc. Des phrases violentes, banalisées, qui traduisent un regard stigmatisant sur les corps qui ne correspondent pas aux normes imposées. Des phrases jetées comme des pierres, qui paraissent anodines pour certaines personnes mais qui, en réalité, traduisent un mépris profondément ancré. Loin de se laisser abattre, la créatrice de contenu choisit de répondre avec calme et lucidité.

« J’ai trois poils sur le menton »

@kaonasmr explique que cette pilosité est liée à une affection hormonale connue, le syndrome de Stein-Leventhal, plus communément appelé syndrome des ovaires polykystiques (SOPK). Cette maladie peut provoquer des déséquilibres hormonaux, notamment une pilosité plus marquée sur certaines zones du visage. « J’ai trois poils sur le menton », dit-elle avec dérision, pour mieux montrer l’absurdité de certaines critiques. Ce n’est pas son corps qui est problématique, mais bien le regard que certaines personnes portent dessus.

Une réponse qui fait du bien

Les réseaux sociaux regorgent d’images filtrées, calibrées pour plaire à l’algorithme. Dans ce décor aseptisé, une femme qui ose apparaître telle qu’elle est dérange, non pas parce qu’elle choque, mais parce qu’elle rappelle que la vraie vie ne ressemble pas aux photos retouchées.

En exposant son ressenti, @kaonasmr rappelle une vérité simple, mais souvent ignorée : personne n’a à justifier son apparence. Encore moins à encaisser des remarques déplacées sur un espace public tel que TikTok. Elle rappelle aussi qu’un corps n’a pas besoin d’être validé pour avoir de la valeur. Sa vidéo, largement relayée, a été saluée pour son courage et son honnêteté.

En définitive, la démarche de @kaonasmr n’est pas seulement une défense contre les haters, c’est un rappel essentiel : chaque personne a le droit d’exister telle qu’elle est. Votre corps n’est pas une carte de visite destinée à obtenir des likes, ni un objet que l’on commente à loisir. Il vous appartient, et cela suffit.