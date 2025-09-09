Moquée pour ses formes, elle en fait une force (et en tire des revenus)

Danielle Gardiner est devenue une figure emblématique du mannequinat grande taille en Grande-Bretagne. Après avoir atteint la taille 52 suite à sa grossesse, elle a participé à un atelier de confiance en soi avant de remporter le titre de Miss Curvaceous UK, amorçant ainsi sa carrière dans le milieu de la mode.

Un combat contre les stéréotypes

Malgré les moqueries et les commentaires blessants sur son poids, Danielle Gardiner ne s’est jamais laissé abattre. « On m’a traitée d’homme, j’ai entendu que j’étais trop grosse pour être mannequin », confie-t-elle. Face à ces attaques, elle a trouvé un public grandissant sur Instagram, avec plus de 128 000 abonnés qui célèbrent son authenticité et sa beauté.

 

Un succès commercial fulgurant

Les marques majeures telles que Boohoo, PrettyLittleThing, Missguided ou Nike ont rapidement signé avec elle des contrats de sponsoring. Danielle Gardiner explique gagner entre 350 et 550 £ par publication sur les réseaux sociaux et un revenu annuel moyen de 15 000 £ grâce à son activité de mannequinat, totalisant plus de 10 000 € par mois.

 

Une image de fierté et d’empowerment

Danielle affirme ne jamais vouloir changer sa silhouette, au contraire, elle voit dans ses formes la clé de son succès. « Je gagne une fortune pour être grosse, et je ne serais pas modèle ni aussi suivie si j’étais mince », assure-t-elle.

Finalement, Danielle Gardiner illustre comment transformer une vulnérabilité perçue en une véritable force. En célébrant son corps, elle a non seulement brisé les stéréotypes du mannequinat traditionnel, mais elle a également créé une carrière visiblement florissante et inspirante. Son parcours démontre que l’acceptation de soi et l’authenticité peuvent devenir des atouts puissants.

