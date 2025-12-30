En tenue de plage, cette maman célèbre ses vergetures et son corps d’après grossesse

Sur Instagram, Bruna Alves Teixeira (@brunna.teixeira_) a récemment touché des milliers d’internautes en partageant une photo d’elle en tenue de plage, affichant fièrement les marques laissées par la maternité. Loin des filtres et des retouches, elle accompagne cette publication d’un message fort sur l’acceptation du corps et la bienveillance envers soi-même.

« Tu n’es pas un chiffre, tu es un être humain »

Sous sa publication, Bruna Alves Teixeira (@brunna.teixeira_) écrit des mots sincères : « Pendant si longtemps, on nous a appris à mesurer notre valeur à travers des chiffres : le poids sur la balance, la taille des vêtements, les calories ou les likes. Mais aucune de ces choses ne nous définit. Tu n’es pas un chiffre. Tu n’es pas ton reflet dans un miroir trop sévère. Tu es un être humain à part entière – complexe, lumineux, digne. ». Elle invite ainsi à repenser la valeur personnelle non pas sous le prisme de l’apparence, mais à travers la gratitude envers le corps, capable de donner la vie, de bouger, de rire et de créer des souvenirs.

Une célébration de la bienveillance corporelle

Dans son texte, Bruna Alves Teixeira (@brunna.teixeira_) rappelle aussi que le body positivity ne signifie pas qu’il faut aimer chaque partie de soi à tout instant. Pour elle, cela veut dire se traiter avec douceur, respecter son corps même lorsque le regard sur soi se fait plus critique. Son message est une ode à la liberté : oser porter les vêtements qui nous plaisent, manger ce qui nous nourrit, prendre soin de soi sans culpabilité et surtout, se sentir « assez » telle qu’on est, ici et maintenant.

Une vague de réactions positives

Sous la publication, les commentaires affluent : « Tu es magnifique », « Merci pour ce message qui fait du bien », « Une vraie inspiration ! ». Des centaines d’internautes saluent ce témoignage authentique de cette maman qui met en lumière la beauté réelle, souvent éloignée des standards irréalistes des réseaux sociaux.

Au-delà d’une simple photo, la démarche de Bruna Alves Teixeira (@brunna.teixeira_) souligne un mouvement de plus en plus présent : celui de la réconciliation avec son corps, notamment après une grossesse, avec ses marques, ses changements… et toute son histoire.

Léa Michel
Passionnée par les soins, la mode et le cinéma, je consacre mon temps à explorer les dernières tendances et à partager des astuces inspirantes pour se sentir bien dans sa peau. Pour moi, la beauté réside dans l'authenticité et le bien-être, et c'est ce qui me motive à offrir des conseils pratiques pour allier style, soin et épanouissement personnel.
Elle teste des looks de Fêtes « grande taille » et donne une vraie leçon de confiance

