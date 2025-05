À 40 ans, elle casse les codes du makeup et inspire !

À partir de 40 ans, les femmes doivent redoubler de prudence avec les pinceaux et les crayons colorés. Du moins, c’est ce que les magazines féminins leur laissent croire avec leurs « astuces makeup » classées par âge. Chenoa, beauty-addict de la première heure, elle, ne fait pas dans la demi-mesure et s’essaie à toutes les tendances croisées sur la toile.

Braver tous les interdits à revers de pinceau

Lorsque les femmes franchissent la barre des 40 ans, elles sont invitées à se pomponner avec modération et à faire preuve de discrétion avec les palettes colorées. Elles doivent assagir leur mise en beauté et renoncer à la fantaisie comme si ce n’était plus de leur âge. « Gare à l’excès de poudre qui fait ressortir les ridules ». « Veillez à alléger vos yeux pour ne pas vieillir votre regard ». « Le fard à joues rosé, c’est bien à 20 ans, mais à 40, ça fait ringard ».

Les médias féminins prennent un malin plaisir à censurer les gestes beauté des quarantenaires. Ils leur donnent une ligne de conduite devant le miroir et si elles daignent enfreindre ces règles douteuses, elles sont tout de suite épinglées en « cougar » ou en « pot de peinture ». Dès que les femmes entrent dans leur quatrième décennie, elles sont supposées ajuster leur routine en conséquence et s’apprêter avec « pudeur ». La société a une mainmise sur leur vanity et veut qu’elles paraissent éternellement jeunes.

Or, pour se sentir belle, il n’y a pas de mode d’emploi. Chenoa Copeland, plus connue sous le nom de @chenoa.brookins sur Instagram, lève toutes les restrictions qui pèsent sur sa trousse de toilette et s’adonne à des makeups qui vont à l’encontre de tout ce qu’on peut lire sur papier glacé. Elle lutte contre les injonctions à revers de blush, de fard à paupières et de mascara coloré.

La coquetterie ne s’arrête pas à 40 ans

Dans l’imaginaire collectif, une femme de plus de 40 ans doit se contenter d’un simple revers de mascara, d’une pointe de rouge à lèvres pas trop brillant, mais pas trop mat non plus et d’une BB crème qui lisse le grain de peau et qui arbore la mention « anti-âge ». Or, Chenoa Copeland fait comme si de rien n’était et apprivoise des gloss scintillants, des fonds de teint qui révèlent les rides au lieu de les cacher et des fards propices à des yeux charbonneux.

Elle a une peau mature, des rides qui se dessinent au coin de la bouche et à la naissance du front, mais elle se maquille sans en tenir compte. Si elle suivait les « prescriptions beauté », il faudrait qu’elle camoufle les signes de l’âge et qu’elle n’attire pas trop l’attention sur son visage. Chenoa fait tout l’inverse, et ça ne l’empêche pas de nous charmer de l’autre côté de l’écran.

Pour elle, le maquillage n’est pas un camouflage ou une couverture contre les complexes, c’est un art à part entière, une façon de s’exprimer. Véritable Van Gogh du makeup, elle réalise des maquillages que tous les médias déconseillent aux plus de 40 ans. Elle puise son inspiration à même la toile et reproduit des mises en beauté virales. Des petites fleurs peintes sur la joue pour assaisonner ses pommettes ou du gloss délayé sur des lèvres terracotta, elle s’approprie toutes les esthétiques.

La seule règle : se faire plaisir !

Des cheveux démesurément longs relevés en natte, des vêtements vitaminés qui n’ont pas de longueur limite et des makeup de bon goût qui vont à contre-courant des diktats. Chenoa ne s’interdit rien et ne laisse pas son âge dicter son apparence. Le maquillage est sa meilleure thérapie, son activité de prédilection. Elle ne dégaine pas les pinceaux pour fuir la réalité de l’âge ou pour coller à un modèle « type » très strict, elle le fait pour elle. Pas question pour elle de calculer toute sa routine avec la Jouvence en ligne de mire. Elle utilise le maquillage comme une arme militante et défend le droit d’être soi.

Dans les commentaires, les internautes ne sont pourtant pas toujours très tendres avec son reflet. « On dirait qu’elle a 60 ans ». « Ton maquillage ne te va pas ». « Tu ne sais pas comment te valoriser ». « Tu es trop vieille pour tester de nouveaux makeup ». À en croire ses détracteurs, il faudrait qu’elle soit plus minimaliste et stratégique. Cependant, au lieu de laisser les autres refaire son portrait, elle le façonne à sa manière.

À travers ses makeup sans contrainte, cette beauty addict décomplexée tire un trait sur sa paupière, mais aussi sur les préjugés. Elle redéfinit les contours du mot « beauté » pour que toutes les femmes, qu’importe leur âge, laissent libre cours à leur créativité et à leur désir face à la glace. Reprenez le contrôle sur votre image.