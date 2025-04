Ce que votre façon de marcher révèle de votre personnalité

Notre manière de marcher n’est pas anodine : elle en dit long sur qui nous sommes. Des études scientifiques ont montré que notre démarche reflète des traits de caractère, nos émotions, et même notre état de santé mentale ou physique. Voici ce que la science dit réellement sur le lien entre la marche et la personnalité.

Une lecture silencieuse de votre caractère

Une étude publiée dans le Journal of Nonverbal Behavior a utilisé la capture de mouvement pour analyser comment les mouvements du corps pendant la marche influencent la perception d’autrui. Les chercheurs ont découvert que certaines façons de marcher sont systématiquement associées à des traits de personnalité spécifiques.

Une marche rapide, avec un pas assuré, est associée à l’extraversion, à la confiance et à une certaine ambition.

Une démarche lente et réfléchie est souvent perçue comme un signe d’introversion ou de prudence.

Des mouvements amples du haut du corps, notamment des bras, peuvent indiquer une personnalité expressive, ouverte et chaleureuse.

Une posture rigide, avec peu de balancement, peut évoquer du stress, de la nervosité ou un besoin de contrôle.

La vitesse de marche, un indice de caractère et de santé

Selon une recherche publiée dans la revue PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences), la vitesse à laquelle une personne marche reflète non seulement sa condition physique, mais aussi certains traits de personnalité comme la conscienciosité. Les personnes qui marchent plus vite ont tendance à être plus organisées, plus disciplinées et à mieux gérer leur temps.

La posture et les émotions

La marche est également influencée par notre état émotionnel. Des chercheurs ont démontré que les personnes tristes ou stressées adoptent une démarche différente : les épaules tombantes, le regard vers le bas, les mouvements plus lents. À l’inverse, une personne joyeuse ou confiante aura tendance à marcher de façon plus dynamique, avec le torse redressé et les bras plus mobiles.

Dans la vie de tous les jours

Sans même en avoir conscience, nous évaluons les autres par leur démarche. Une personne qui entre dans une pièce en marchant droit et avec assurance projettera immédiatement une image de confiance. C’est pourquoi la démarche joue un rôle important dans des contextes comme les entretiens d’embauche, les rencontres sociales ou la communication professionnelle.

Les militaires ou les cadres dirigeants adoptent souvent une posture droite et une marche déterminée, perçues comme des signes de leadership et de fiabilité. À l’inverse, une démarche désorganisée peut susciter une impression d’hésitation ou de manque d’assurance.

Ce que cela révèle concrètement

Voici un résumé des grandes tendances observées :

Marche rapide et assurée : personnalité confiante, extravertie, dynamique.

Marche lente et contrôlée : personnalité calme, réfléchie, parfois introvertie.

Mouvement fluide des bras : sociabilité, chaleur humaine.

Posture rigide ou bras serrés : stress, contrôle, anxiété.

Regard vers le bas et épaules voûtées : tristesse, fatigue ou faible estime de soi.

Notre démarche n’est pas seulement un moyen de déplacement. C’est un langage corporel à part entière, qui trahit notre état d’esprit, nos traits de caractère, et même nos intentions. Apprendre à observer comment nous marchons – et comment les autres marchent – peut devenir un outil précieux pour mieux se connaître, et mieux comprendre ceux qui nous entourent.