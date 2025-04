Vous avez grandi avec un parent « éponge » ? Voici comment ça vous a marqué

Avez-vous eu l’impression, en grandissant, que l’humeur de votre parent dictait l’ambiance de la maison ? Qu’un soupir, un silence ou un froncement de sourcils suffisait à vous mettre en alerte ? Si la météo émotionnelle de votre foyer changeait au gré des tempêtes intérieures d’un parent, il est possible que vous ayez grandi avec un parent « éponge ». Et non, il ne s’agit pas ici de Bob l’éponge, mais bien d’un adulte qui absorbe les émotions comme une serviette de plage détrempée.

C’est quoi exactement, un parent « éponge » ?

Imaginez une personne qui ressent tout… tout le temps. Un parent « éponge » est une personne ultra-sensible aux émotions qui l’entourent. Il capte l’angoisse, la colère, la tristesse des autres, souvent sans faire le tri entre ce qui lui appartient et ce qui ne lui appartient pas. Le problème, c’est que lorsqu’on absorbe tout, on finit par se noyer dans un trop-plein émotionnel. Et dans ce genre de climat, il peut être difficile pour un enfant de se construire sereinement.

Ce type de parent n’est pas nécessairement malveillant, loin de là. Ce parent peut être affectueux, généreux, profondément aimant. Sauf que sa sensibilité émotionnelle, non régulée, crée une instabilité qui impacte directement l’enfant. Vous n’aviez probablement aucune idée de ce qui se passait à l’époque, mais aujourd’hui, en y repensant… certaines choses s’éclairent, non ?

L’enfant dans l’œil du cyclone émotionnel

Grandir dans un environnement où les émotions sont omniprésentes et parfois incontrôlées, c’est comme vivre en équilibre permanent sur un fil invisible. L’enfant devient hypervigilant. Il apprend très tôt à scanner l’humeur du parent : est-ce une bonne journée ? Faut-il marcher sur des œufs ? Rire fort ou se faire discret ?

Ce genre de contexte peut générer une confusion émotionnelle assez intense. L’enfant ressent, mais ne comprend pas toujours. Il intègre des signaux contradictoires : « Ce n’est pas grave », dit le parent avec des larmes aux yeux. « Je vais bien », dit-il, mais son corps hurle l’inverse. Résultat : l’enfant doute de ses propres perceptions et commence à se couper de ses émotions pour éviter de « perturber » l’équilibre familial déjà fragile.

Quand l’enfant devient le thérapeute

Dans certaines familles, les rôles s’inversent même. L’enfant se transforme en confident, en soutien émotionnel, en mini-thérapeute. Il apprend à écouter, à consoler, à deviner ce que l’autre ressent. Ce comportement, à première vue mature, cache en réalité un grand déséquilibre : l’enfant n’a pas à porter les soucis émotionnels de son parent.

Si vous avez souvent entendu des phrases comme « Tu es le seul qui me comprend », « Je ne sais pas ce que je ferais sans toi », ou encore « Je peux vraiment parler qu’à toi », vous avez peut-être été placée dans ce rôle de soutien trop tôt, trop intensément. Et cela a pu façonner votre façon de vous lier aux autres, en devenant la personne qui écoute toujours, qui console toujours, parfois au détriment de vos propres besoins.

Des répercussions jusque dans l’âge adulte

Le petit adulte que vous avez été a grandi. Et avec lui, des comportements bien ancrés : hyperempathie, peur de déplaire, difficulté à poser des limites, tendance à minimiser ses propres émotions… Ça vous parle ?

Beaucoup d’enfants de parents « éponges » deviennent eux-mêmes des éponges émotionnelles. Ils captent les ambiances, ressentent les tensions dans une pièce, absorbent les peines des autres sans savoir comment s’en protéger. Et même s’il s’agit d’une forme de sensibilité magnifique et précieuse, elle peut devenir épuisante si elle n’est pas bien encadrée.

Dans les relations amoureuses, amicales ou professionnelles, cela peut mener à des dynamiques déséquilibrées : donner trop, s’oublier, porter les fardeaux émotionnels des autres, croire qu’on doit « réparer » ou « sauver ». Cela peut aussi générer une difficulté à identifier ses propres besoins, ses envies, et même sa propre tristesse.

Comment en sortir (sans tout essorer au passage) ?

Bonne nouvelle : ce schéma n’est pas une fatalité. Vous avez le droit de ressentir, mais aussi de mettre des limites. Voici quelques pistes pour vous reconnecter à votre espace intérieur :

1. Apprenez à reconnaître vos émotions

Cela peut sembler évident, mais après des années à ressentir les émotions des autres, il est parfois difficile de faire la différence avec les siennes. Tenez un journal, posez-vous des questions simples : Est-ce que c’est vraiment mon émotion ? Qu’est-ce que je ressens maintenant ? Pourquoi ?

2. Reprenez votre juste place

Vous n’êtes pas la psy de vos amis, de votre partenaire, de votre famille. Vous avez le droit de dire non, de ne pas être disponible, de ne pas porter ce qui ne vous appartient pas. C’est sain, pas égoïste.

3. Faites-vous accompagner

Une thérapeute peut vous aider à identifier ces schémas et à construire de nouveaux repères émotionnels. Vous n’êtes pas obligée de tout faire seule. Ce n’est pas parce que vous avez grandi avec une charge émotionnelle énorme que vous devez continuer à la porter.

4. Pratiquez la bienveillance envers vous-même

Vous avez développé une belle capacité d’écoute, de compréhension, d’empathie. C’est une richesse. Ce n’est pas votre sensibilité qu’il faut changer, mais la manière dont vous la protégez et l’utilisez.

Avoir grandi avec un parent « éponge », c’est avoir dû naviguer entre les vagues d’émotions sans bouée. Aujourd’hui, vous avez le droit de poser le pied à terre. De comprendre ce que cela a réveillé chez vous, sans culpabilité. Et surtout, de réapprendre à ressentir pour vous, pas à travers les autres. Votre bien-être compte aussi. Vous méritez une vie émotionnelle fluide, libre et alignée avec vos propres besoins. Ce n’est pas un luxe, c’est un droit.