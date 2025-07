Ce look a bouleversé la confiance en elle de cette influenceuse (et ce n’est pas celui que vous croyez)

Parfois, un simple vêtement peut faire basculer toute une vie intérieure. C’est ce qu’a vécu Kim Lewin, créatrice de contenu, qui partage son expérience dans un reportage. Son témoignage prouve que la force du vêtement va bien au-delà de l’apparence.

Le vêtement comme armure… ou comme prison

Kim Lewin - alias @kimjlewin sur Instagram – confie qu’avant son déclic, elle se réfugiait derrière des vêtements amples, sombres, choisis pour cacher ses formes et ses complexes. « Je me cachais derrière les vêtements », explique-t-elle, évoquant une période où le plaisir de s’habiller avait disparu au profit du camouflage. Cette façon de se vêtir, loin d’être anodine, illustrait en réalité un mal-être profond et une confiance en soi en berne.

Un déclic pendant le confinement

C’est lors du confinement que Kim prend conscience que son corps, une taille 42, est presque invisible sur les réseaux sociaux. Ce manque de représentation l’incite à s’affranchir des codes et à oser s’exposer. Elle commence à porter les vêtements qu’elle aime vraiment, brisant les barrières de l’autocensure : « J’ai commencé à m’habiller enfin comme j’avais envie et cela m’a aidée à prendre confiance en moi et à mieux me sentir dans ma peau ».

Un seul look a tout changé

Le vêtement qui a tout bouleversé : une combinaison moulante Skims, longtemps rêvée mais jamais osée. L’essayage s’impose comme une révélation, malgré le scepticisme de son entourage. En l’enfilant, Kim ressent une fierté inédite, peu importe le regard des autres : « Je me sens belle dedans ». Ce vêtement moulant devient alors synonyme de libération et de puissance personnelle.

S’habiller pour soi, pas pour les autres

Kim rappelle que se sentir bien dans ses vêtements est un moteur décisif de confiance en soi, même les jours sans : « Quand je suis bien habillée, j’ai plus confiance en moi et je peux aller plus facilement vers les autres ». Elle démontre ainsi que la clé, ce n’est pas de suivre sa morphologie ou des injonctions extérieures, mais de s’écouter et de se faire plaisir avec ce qu’on porte.

À travers son histoire, Kim invite ainsi à déconstruire les « interdits morpho » et à affirmer plaisir, couleur, formes et audace : « Avec une tenue que j’aime, j’ai le pouvoir de tout faire ». Son expérience montre qu’accepter son corps et oser des looks nouveaux, c’est reprendre le pouvoir sur sa confiance.