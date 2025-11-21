Et si votre douleur au genou révélait un blocage émotionnel plus profond ?

Fabienne Ba.
La douleur au genou est fréquemment attribuée à des causes physiques, mais elle pourrait aussi révéler un mal-être émotionnel plus profond. Les spécialistes en psychologie et thérapies alternatives établissent un lien surprenant entre mal de dos, émotions enfouies et douleur articulaire.

Douleur au genou : le reflet d’un blocage émotionnel

De nombreuses sources évoquent que le genou symbolise l’aptitude à avancer dans la vie et la capacité d’adaptation. Une douleur récurrente ou inexpliquée peut correspondre à un refus inconscient de se plier à certaines situations ou d’accepter des émotions refoulées, telles que la colère, la rancune ou la peur.

La douleur physique comme message du corps

Selon certaines approches complémentaires, le corps exprime via la douleur un besoin d’écoute et de prise en compte de blocages émotionnels importants. Lorsque ces tensions ne sont pas résolues, elles peuvent se manifester par des inflammations, raideurs, voire des douleurs chroniques au niveau des genoux.

Méthodes pour libérer les blocages émotionnels

Des techniques telles que l’hypnose, la psycho-bio-acupressure ou les thérapies manuelles somato-émotionnelles aident à identifier et apaiser les causes émotionnelles des douleurs. En favorisant le lâcher-prise et l’acceptation, elles contribuent à réduire les souffrances physiques.

La douleur au genou peut ainsi être bien plus qu’un problème mécanique : elle incite à interroger notre rapport aux émotions et aux situations auxquelles nous résistons. En prenant soin à la fois du corps et de l’esprit, il est possible de rompre le cercle de la douleur et de retrouver un bien-être durable.

Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues.
Ce « septième sens » humain que vous utilisez sans le savoir (ce n’est pas de la télépathie)

