Pourquoi ce prénom composé reste le favori des parents en France

Chaque année, l’INSEE dévoile le palmarès des prénoms les plus donnés, et une nouvelle fois, Lily-Rose s’impose comme le prénom composé préféré des Français. Cette combinaison délicate séduit par sa douceur et son raffinement.

Lily-Rose, une tendance ancrée et durable

Plus qu’un simple effet de mode, Lily-Rose est devenu un classique depuis plus d’une décennie. Popularisé notamment par la célébrité Lily-Rose Depp, ce prénom composé conjugue à merveille deux prénoms floraux et romantiques, symbolisant à la fois innocence et sophistication. En 2024, il a été attribué près de 650 fois, consolidant ainsi sa place de numéro un.

Une double inspiration qui parle aux parents

Lily-Rose combine la fraîcheur de « Lily » et l’élégance de « Rose », deux prénoms qui incarnent des qualités appréciées comme l’intelligence, la beauté et la douceur. Cette alliance permet aux parents de rendre hommage à des traditions personnelles tout en offrant à leur enfant une signature unique, musicale et raffinée.

L’engouement pour les prénoms composés fleuris

Au-delà de Lily-Rose, le succès des prénoms composés avec « Rose » ne se dément pas. Variantes comme Mila-Rose, Emma-Rose ou Mia-Rose témoignent d’une tendance forte vers des prénoms doux et modernes. Dans ce mouvement, la poésie et la nature restent des sources d’inspiration privilégiées.

Un choix entre tradition et modernité

Choisir un prénom composé aujourd’hui, c’est aussi répondre à un dilemme fréquent des futurs parents : honorer plusieurs héritages ou affirmer une identité riche et nuancée. Lily-Rose incarne ainsi parfaitement cette volonté d’équilibre, mêlant simplicité et originalité, pour un prénom à la fois intemporel et résolument contemporain.

Avec Lily-Rose, le choix du prénom devient une déclaration de style et d’émotion, un cadeau porté par l’élégance et la tendresse que les parents souhaitent transmettre à leur enfant.