Les incroyables photos de ces mamans et de leurs enfants vont vous fasciner

Capturées dans une esthétique soignée et minimaliste, ces images de mères portant leurs enfants fascinent autant qu’elles apaisent tout en montrant la maternité sous toutes ces formes. La marque hollandaise Artipoppe en est à l’origine.

Une vision moderne de la maternité

Artipoppe aspire à aider les femmes à renouer avec leur énergie féminine en proposant des porte-bébés qui leur permettent d’affirmer pleinement leur place dans le monde, sans compromis ni pratiques ni esthétiques.

Fondée en 2012 aux Pays-Bas par Anna van den Bogert, la marque partage à l’échelle mondiale sa vision singulière de la parentalité. Les photographies partagées sur le compte Instagram @artipoppe montrent ainsi des mères et leurs enfants dans des environnements sobres, baignés de lumière naturelle. Loin des clichés conventionnels, ces images s’inscrivent dans une approche contemporaine de la parentalité : fluide, affirmée et libre.

Une esthétique reconnaissable

Le style des images publiées par Artipoppe est immédiatement identifiable. Fonds neutres, lumière diffuse, vêtements minimalistes : chaque photo semble suspendue hors du temps. L’enfant n’est jamais accessoirisé, et la mère est représentée sans fard. L’ensemble évoque des tableaux vivants, presque picturaux, dans lesquels le rapport mère-enfant prend une dimension universelle.

Une représentation plurielle

La marque met en avant des femmes de divers horizons, morphologies et styles. On retrouve dans la série des mères seules, en couple, qui travaille, parfois enceintes, parfois allaitantes. Cette diversité visuelle n’est jamais mise en scène de façon spectaculaire, mais intégrée avec naturel. Elle participe à la volonté de montrer la maternité dans toutes ses formes – loin des standards figés.

L’intention derrière l’image

Selon la fondatrice de la marque Anna van den Bogert, Artipoppe cherche à « réconcilier la maternité avec le pouvoir, la beauté et l’individualité ». Ces photographies, largement partagées sur les réseaux sociaux, traduisent cette philosophie. Le portage y est présenté non comme une solution pratique uniquement, mais comme un acte profondément esthétique et émotionnel.

À travers ses photos, Artipoppe propose ainsi une vision forte et élégante de la maternité contemporaine. Ces mères photographiées avec leurs enfants incarnent une parentalité ancrée, consciente, qui assume son identité. Une série d’images sobres et puissantes, à l’opposé des mises en scène artificielles, qui invitent à reconsidérer le lien visuel entre parent et enfant.