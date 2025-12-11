Ce prénom presque oublié fait un retour inattendu dans les maternités

Esmée, prénom ancien au charme délicat, revient en force dans les maternités françaises après avoir presque disparu des registres. Porté par sa sonorité douce et sa signification lumineuse, il séduit une nouvelle génération de parents en quête d’originalité sans extravagance.

Un prénom ancien remis au goût du jour

Issu de l’ancien français « esmer » et du latin « aestimare », Esmée signifie « aimée », « estimée » ou « chérie », ce qui participe à son succès auprès de parents sensibles aux prénoms porteurs de sens. Longtemps rare, il refait surface dans les classements récents et coche toutes les cases de la tendance actuelle : court, élégant et facile à prononcer.

Une popularité en plein envol

Selon L’Officiel des prénoms 2026 et les données de l’Insee, Esmée a bondi d’une vingtaine de places en un an et a dépassé le millier de naissances en 2024, alors qu’il ne concernait que quelques centaines de bébés au début des années 2010. En 2024, il atteint le rang 40 des prénoms dits féminins les plus donnés, tout en conservant une image de prénom « différent » et raffiné.

Quand les célébrités et les séries s’en mêlent

L’engouement a été renforcé par le choix de la chanteuse Louane, qui a prénommé sa fille Esmée, donnant une visibilité médiatique forte à cette identité. Des personnages de fictions et de séries portant ce prénom, ainsi que sa diffusion dans d’autres pays européens, ont achevé d’en faire un coup de cœur des parents fans de prénoms à la fois modernes et romantiques.

Pourquoi Esmée plaît tant aux jeunes parents

Esmée séduit aussi par son équilibre : il évoque les prénoms anciens sans sembler « vieillot », se distingue des grands classiques sans être « excentrique ». Avec son sens profondément affectif – « aimée » – il porte une charge émotionnelle forte, idéale pour des parents qui veulent inscrire, dès l’acte de nommer, un message de tendresse et de valeur pour leur enfant.

En somme, le renouveau d’Esmée illustre parfaitement la manière dont les parents d’aujourd’hui réinventent le patrimoine des prénoms : en piochant dans l’ancien pour créer du neuf, en cherchant l’émotion autant que l’esthétique. Porté sa signification chaleureuse et une popularité croissante sans être saturée, Esmée semble promis à une belle longévité.