Elle donne (presque) le même prénom à ses triplés et la raison va vous surprendre

Artisha Davis, une mère originaire de la Nouvelle-Orléans (Louisiane – États-Unis), a choisi une manière unique de nommer ses triplés nés en octobre 2024.

Trois prénoms… que personne ne sait prononcer

D’après le média Today, Artisha Davis explique qu’en cherchant des prénoms avec une signification forte lors d’une session tardive sur Instagram, elle est tombée sur « Daviane », un prénom qu’elle a appris signifier « beloved » (bien-aimé). Touchée par ce sens, elle a créé deux variantes : « Davianna » et « Davian », donnant ainsi à chacun de ses enfants une version personnalisée de ce prénom qui lui tenait à cœur.

Cependant, ce choix original présente un inconvénient amusant : « Personne ne sait prononcer leurs noms », confie-t-elle en riant. Les prénoms se ressemblent tellement que même elle les confond parfois. Pour clarifier, « Davianna » se prononce « Dah-vee-AH-nuh », « Davian », son fils unique, se dit « Day-vee-in », et « Daviane » se prononce « Day-vee-on ».

Une tradition familiale qui se transmet

Artisha Davis, elle-même jumelle, explique que cette coutume vient de son expérience personnelle, car elle et sa sœur portent des prénoms très similaires et ont souvent été victimes de confusions administratives. Pour ne pas marginaliser sa quatrième fille née cet automne, elle a choisi un prénom également proche dans le son et le rythme, « Devyn », afin qu’elle se sente intégrée dans cette fratrie si rapprochée en âge.

Cette histoire insolite mêle ainsi amour, originalité et une volonté sincère de créer un lien fort entre ses enfants à travers leurs prénoms.