L’astuce imparable pour que vos proches arrêtent de trop gâter vos enfants

À Noël les enfants reçoivent des montagnes de cadeaux. Tant et si bien qu’on ne voit même plus le pied du sapin. Vous, parents, vous fulminez silencieusement contre ce père Noël, qui n’avez visiblement pas connaissance du mot sobriété. Pour éviter que les proches débarquent avec une hotte chargée à ras bord et rester crédible dans votre discours minimaliste, voici quelques conseils bienveillants soufflés par des experts.

Soyez clair dès le départ

Chaque année, c’est le même scénario sous les guirlandes colorées. D’innombrables paquets trônent sur le parquet et les proches, d’un air innocent, rejettent la faute sur le père Noël. Si autrefois, les enfants devaient se contenter d’une orange et d’un carré chocolat, aujourd’hui ils ont des cadeaux à ne plus savoir quoi en faire.

En tant que parent, vous vous évertuez à transmettre l’esprit de Noël à vos enfants et les valeurs qui vont avec : le partage, la générosité, la gentillesse. Surtout, vous leur faites comprendre que ce n’est pas une fête matérialiste. Vous leur demandez de rester raisonnables dans leur liste destinée à la Laponie. Sauf que voilà, vos proches débarquent les bras chargés sur le palier de la porte et tendent des jouets que les enfants n’ont même pas commandés.

Pas question d’arborer vos sourcils en accent circonflexe et de prendre votre air accusateur. Si vous voulez que vos proches arrêtent de trop gâter vos enfants, prévenez-les à l’avance, environ un mois plus tôt. Et nul besoin d’organiser une cellule de crise dans le salon familial. Préférez une approche moins formelle, autour d’un café ou alors envoyez un petit SMS bien enrobé.

N’oubliez pas de mettre les formes

Amenez le sujet de façon subtile. L’idée est simple : enveloppez votre discours dans du papier bulle pour ne pas être trop direct, ni trop rabat-joie. Comme les experts le recommandent dans les colonnes du HuffPost, vous pouvez par exemple évoquer un article sur le surplus de cadeaux à Noël histoire de faire passer le message en douceur.

Diane Gottsman, auteure de « Modern Etiquette for a Better Life » et fondatrice de « The Protocol School of Texas », suggère une approche plus humaine encore. « Pourriez-vous consacrer la somme que vous auriez dépensée pour un cadeau à quelqu’un de moins chanceux ? Ou vous pourriez même faire un don en son nom ».

Donnez-leur une liste de cadeaux

Vous avez certainement déjà reçu ou créé une liste de naissance, une trame éclairante pour que les proches visent juste dans les rayons. Pourquoi ne pas faire pareil pour Noël. Au moins, ça évite les achats futiles et ça favorise les cadeaux utiles. Dans leur liste au père Noël, les enfants ont tendance à réclamer tout et n’importe quoi : de la voiture télécommandée qui finira cassée au bout de cinq tours au microscope qui prendra la poussière dans une armoire. Les experts évoquent même l’option des expériences pour remplacer les cadeaux. Si votre enfant est passionné de pâtisserie, pourquoi ne pas cotiser pour lui offrir un cours ?

Créez de nouvelles traditions

Pourquoi ne pas faire un Secret Santa en famille ? Vous savez, il s’agit de ce jeu qui consiste à piocher le destinataire de son cadeau à l’aveugle. Ce n’est pas juste un rituel d’openspace et ça peut limiter l’excès de générosité. Ou alors, pourquoi ne pas instaurer la règle du « tout fait maison », la garantie de cadeaux à forte valeur sentimentale ? Le principe ? Concevoir un cadeau de ses propres mains, que ce soit avec des objets de récup, du papier crépon ou des photos de famille. C’est la meilleure astuce pour que vos proches arrêtent de trop gâter les enfants.

Faites preuve d’empathie

Même si ces cadeaux non sollicités vous agacent, mettez-vous à la place des personnes qui les offrent. Certes, vous ne savez pas où vous allez les caser et vous craignez que votre enfant les oublie aussitôt déballés, mais pour vos proches, c’est peut-être un gage d’amour. Ça part d’une bonne intention. « Parfois, les gens disent ‘Je t’aime’ à travers les cadeaux et accordent une grande importance à la période des fêtes et aux présents », rappelle Jodi RR Smith, présidente de « Mannersmith Etiquette Consulting ».

Et surtout, dites « merci »

C’est une règle de politesse que vous enseignez à longueur de journée à vos enfants. Ce petit mot magique comme vous aimez le nommer n’est pas une option. Même si vous avez demandé à vos proches de ne pas trop gâter vos enfants, ils sont maîtres de leur décision (et de connivence avec les lutins). La période de Noël est parfois électrique et vous êtes tenté de répondre sur la défensive un « il a déjà tout ce qu’il lui faut » ou « ce n’était pas la peine d’acheter un cadeau ». Prenez ce présent avec gratitude et reconnaissance.

Pour que vos proches arrêtent de trop gâter vos enfants à Noël et fassent preuve de modération, il n’y a ainsi pas de formule miracle. Peut-être que pour vos proches, c’est une façon de rattraper ce qu’ils n’ont jamais eu.