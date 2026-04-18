Toulouse possui um cenário de cabeleireiros femininos tão rico quanto surpreendente. De coloristas artesanais a salões ecologicamente responsáveis, sem esquecer os especialistas em cabelos afro ou em penteados para ocasiões especiais, a Cidade Rosa oferece uma infinidade de opções para todos os perfis.

Seja para uma transformação completa, um corte de cabelo personalizado ou simplesmente cuidados de qualidade, aqui você encontra um salão para cada mulher e para todos os orçamentos.

Selecionamos os endereços mais recomendados para guiá-lo pelo universo dos cuidados capilares em Toulouse.

Os melhores salões de cabeleireiro e coloração feminina em Toulouse

O Ateliê de Maud está entre os cinco salões mais bonitos de Toulouse, com uma pontuação de 4,8 obtida após uma rigorosa inspeção.

Fundado em 2009, o local exibe uma atmosfera autenticamente toultoniana , combinando tijolos vermelhos e pisos de parquet antigos.

A equipe está atualizada com as últimas tendências e oferece diagnósticos completos antes de cada serviço.

As especialidades incluem escovação, coloração, alisamento, descoloração, secagem e brilho.

Cada tratamento é personalizado, com uma gama de produtos que incorporam óleos vegetais e vitaminas. O salão está aberto mediante marcação, de segunda a sábado.

A Art de l'Âme , fundada em 2007 e com uma classificação de 4,7, apresenta um sistema de preços original: cada preço reflete as habilidades técnicas e a especialidade do cabeleireiro escolhido.

Sob a liderança de Morgan, diretor criativo, este salão treina regularmente sua equipe para dominar todos os estilos.

O L'Appart des Coiffeurs, avaliado com 4,8 desde 2014, oferece consultas personalizadas e dicas valiosas para rotinas de cuidados em casa, abrangendo cortes de cabelo femininos, masculinos e infantis.

Toulouse oferece serviços especializados em cabeleireiro ecológico e à base de plantas.

Alguns salões em Toulouse transformaram seu compromisso ecológico em uma verdadeira identidade. O Madame Sans Gêne , um salão tradicional e familiar no bairro de Saint-Cyprien, se consolidou como pioneiro na coloração capilar 100% orgânica, biológica e vegana à base de plantas .

O ambiente acolhedor e a equipe atenciosa garantem uma avaliação personalizada para cada cliente.

Le Démêloir adota uma abordagem resolutamente igualitária, com preços não diferenciados por gênero, idênticos para todos.

Sua filosofia ecológica é ilustrada concretamente: separação de resíduos, reciclagem de cabelo, economia de água e produtos éticos de alta qualidade.

De forma mais abrangente, vários salões em Toulouse, particularmente em Saint-Cyprien, recolhem cabelos cortados para fabricar filtros antipoluição.

Esses estabelecimentos proíbem o uso de plástico e perfumes agressivos, dando preferência a óleos e infusões naturais. Essa escolha é cada vez mais popular entre os clientes preocupados com a saúde dos cabelos e com o meio ambiente.

Os melhores salões em Toulouse para um penteado formal ou um evento especial.

Especialistas para todos os momentos importantes

A Authentic Nomade possui duas boutiques, uma em Les Carmes e a outra em Saint-Cyprien, abertas de terça a sábado. Especializada em penteados presos, tranças e penteados para eventos, este salão também atende em toda a região da Occitânia.

Casamento, despedida de solteira ou evento profissional: a equipe se adapta a cada ocasião com requinte.

Na área de Côte Pavée, diversos salões oferecem penteados com coques soltos, tranças com nós e penteados pensados para o clima de Toulouse. O conhecimento local é tão importante quanto a habilidade técnica.

Alugue um lounge privativo para uma experiência intimista.

Salões como o Tia Gigi ou o Valentin oferecem a possibilidade de privatizar o espaço para uma experiência íntima e personalizada.

Escolher um salão especializado em penteados para ocasiões especiais garante suporte completo no grande dia, desde a consulta inicial até o último grampo.

Coloristas e artesãos da cor imperdíveis em Toulouse.

Valentin personifica o colorista artesão em todas as suas dimensões: seu salão refinado e privativo, localizado perto da Place des Carmes, recebe cada cliente após um diagnóstico personalizado.

Aberto de segunda a sábado , o local proporciona serenidade e confiança em cada consulta.

O salão By Mélanie, também localizado em Carmes, atende exclusivamente clientes do sexo feminino. Balayage, ombré, alisamento brasileiro, tonalização, mechas ou tratamento para cabelos cacheados: o serviço é 100% personalizável.

Uma área exclusiva oferece aos clientes a possibilidade de levar os tratamentos para casa e prolongar os resultados.

Emilie at Home , ex-colorista formada por Jacques Dessange, atende diretamente na casa dos clientes. Ela utiliza uma renomada linha de produtos naturais para cortes, coloração e tratamentos.

Em Toulouse, os coloristas que atuam desde 1991 também praticam a aromaterapia capilar, utilizando produtos à base de plantas e óleos essenciais para resultados harmoniosos e duradouros.

Salões em Toulouse especializados em cabelos afro e cacheados.

Toulouse oferece uma notável diversidade de salões especializados em cabelos afro e cacheados. Aqui estão alguns endereços localizados por toda a cidade:

Elegância Exótica em Saint-Aubin, especializada em tranças e apliques para toda a família.

em Saint-Aubin, especializada em tranças e apliques para toda a família. Salão de cabeleireiro afro-europeu Jollof em Saint-Cyprien, especialistas em tranças e cuidados com cabelos afro.

em Saint-Cyprien, especialistas em tranças e cuidados com cabelos afro. Os salões Absamy Hair Beauty em Saint-Cyprien e Kams Beauty em Sept Deniers oferecem serviços completos para todos os tipos de cabelo.

Em Bagatelle, um cabeleireiro especializado em cabelos cacheados naturais se destaca por seus cortes arredondados e volumosos em camadas.

Escolher um salão especializado em cabelos afro garante um tratamento que respeita a fibra capilar e as tendências naturais atuais.

Serviços de cabeleireiro disponíveis em Toulouse para todos os orçamentos.

Fazer um bom corte de cabelo em Toulouse não exige necessariamente um grande orçamento. Dois estabelecimentos se destacam pelos preços acessíveis:

A ABC d'Hair , reconhecida como um dos melhores salões de cabeleireiro privados da França, oferece serviços a preços competitivos. A Academia de Cabeleireiros é um salão-escola onde os alunos, supervisionados por cabeleireiros experientes, realizam cortes e colorações a preços reduzidos.

O salão Tia Gigi, no bairro Chalet, oferece preços acessíveis e sem distinção de gênero, com a possibilidade de privatizar o espaço.

Em algumas áreas, como Compans ou nos arredores do Jardim Japonês, a reserva online por meio de aplicativo permite que você escolha um horário e um cabeleireiro com apenas alguns cliques.

Alguns cabeleireiros em Toulouse também recomendam tratamentos caseiros eficazes.

Usar shampoos suaves sem sulfato para cabelos tingidos, ou tratamentos com chá preto para prolongar a vivacidade da cor, é uma rotina simples e econômica.

A qualidade do cabelo é cultivada muito além da cadeira do salão de beleza.