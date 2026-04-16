Os cabelos longos dominam as tendências de penteados desde 2025, sendo os preferidos de modelos, criadoras de conteúdo e influenciadoras digitais. De tranças a ondas, de coques a rabos de cavalo, os estilos se multiplicam.

Volume, movimento e um visual naturalmente confiante são essenciais. Os penteados para cabelos longos são agora vistos como verdadeiros acessórios de moda, capazes de transformar qualquer look.

Penteados modernos para realçar cabelos longos todos os dias.

Entre os looks indispensáveis do momento, o cabelo molhado é atraente por sua simplicidade. O efeito molhado é conseguido aplicando gel ou óleo capilar nos cabelos úmidos.

Para cabelos compridos, recomendamos pentear as pontas para trás para evitar qualquer aparência desarrumada.

As trancinhas estão voltando com tudo, usadas nas mechas que emolduram o rosto, com o resto do cabelo solto. Uma tendência chave dos anos 2000, elas trazem um toque chique e boêmio de suavidade instantaneamente. A trança bolha , por outro lado, oferece um efeito espetacular. Basta posicionar vários elásticos em intervalos regulares em um rabo de cavalo e, em seguida, soltar cada seção para criar volume em bolhas distintas.

Adicionar fitas estampadas ou elásticos deixa o efeito ainda mais elegante.

Os penteados meio presos continuam sendo uma opção versátil por excelência. Eles alongam o cabelo e, ao mesmo tempo, liberam volume.

Combinadas com uma trança ou uma trança bolha, são adequadas tanto para o dia a dia quanto para ocasiões mais formais, sem a necessidade de ferramentas sofisticadas.

Tranças, coques e rabos de cavalo: os clássicos reinventados

Os penteados estruturados transcendem épocas e se reinventam a cada estação. As tranças nagô XXL , vistas nas passarelas da Semana de Moda de Paris e Milão, são criadas em cabelos alisados com um óleo multifuncional e finalizadas com spray fixador invisível.

Elas adaptam a trança coroa boêmia para versões urbanas com joias de cabelo.

O coque desarrumado , um visual romântico e despojado , pode ser feito em cinco minutos graças a um spray texturizador aplicado com a cabeça para a frente.

Algumas mechas enroladas no elástico e alguns grampos são suficientes para conseguir esse visual natural tão desejado.

O coque baixo e elegante está surgindo como o penteado sofisticado do momento.

Visto nas passarelas, e adotado principalmente por Bella Hadid, o penteado é conseguido com a aplicação generosa de gel modelador na raiz e nas têmporas, seguida de uma escovação para alisar o comprimento sem ondulações.

O rabo de cavalo alto é reinventado com duas mechas trançadas que emolduram o rosto, fixadas após a aplicação de um spray de sal marinho.

O rabo de cavalo baixo com um lenço amarrado em volta do elástico de crochê cria um visual chique e boêmio que pode ser usado no dia a dia.

Penteados para cabelos longos femininos: encontre o estilo que combina com você.

A escolha do corte de cabelo depende principalmente do seu tipo de cabelo. Aqui estão os perfis mais adequados para cada estilo:

Cabelos grossos: o corte borboleta, com suas camadas fluidas e mechas curtas direcionadas para o rosto, cria um efeito dinâmico e marcante.

o corte borboleta, com suas camadas fluidas e mechas curtas direcionadas para o rosto, cria um efeito dinâmico e marcante. Cabelos finos: o corte reto, feito em linha reta, dá peso às pontas e faz o cabelo parecer mais grosso.

o corte reto, feito em linha reta, dá peso às pontas e faz o cabelo parecer mais grosso. Cabelos ondulados ou lisos: o corte longo em V, levemente repicado, versátil e fácil de manter, é a escolha perfeita.

o corte longo em V, levemente repicado, versátil e fácil de manter, é a escolha perfeita. Procura um estilo intemporal? O corte clássico com franja cortina mantém-se elegante para uma grande variedade de tipos de cabelo.

O corte clássico com franja cortina mantém-se elegante para uma grande variedade de tipos de cabelo. Em busca de personalidade: a franja da Birkin, afunilada e mais comprida nas laterais, popularizada por Suki Waterhouse e Dakota Johnson, remete ao estilo icônico dos anos 70.

O tempo disponível para arrumar o cabelo diariamente e a frequência das visitas ao cabeleireiro continuam sendo fatores cruciais. Alguns cortes de cabelo exigem retoques regulares a cada dois meses.

Ondas de praia, escovas e penteados texturizados: o volume é a chave.

Os penteados que exploram a textura e o movimento incorporam o espírito das tendências de 2025 .

Ondas de praia são feitas com uma chapinha, enrolando cada mecha de cabelo ao redor dela e soltando os cachos com as mãos para que esfriem na palma da mão. Uma leve camada de spray fixador aplicada com a cabeça para a frente completa o look natural e luminoso.

O penteado com volume inspirado nos anos 90 , o visual icônico de Rachel Green em Friends , está de volta com um toque moderno. Hailey Bieber e Selena Gomez o trouxeram de volta aos holofotes. Uma escova aquecida cria volume na raiz e um pó texturizador amplifica o efeito.

Um efeito ondulado natural é conseguido sem calor: basta fazer duas tranças antes de dormir com um spray de sal marinho. Esses métodos, que não envolvem o uso de chapinha, preservam a fibra capilar a longo prazo.

Cuidados e manutenção de cabelos longos: os passos certos a seguir.

Cabelos impecáveis começam com uma rotina rigorosa. Escovar os cabelos antes de lavar com xampu previne a quebra e remove o acúmulo de resíduos. Segundo dermatologistas capilares, aparar as pontas a cada dois a quatro meses evita pontas duplas, mesmo quando você está tentando deixar o cabelo crescer.

Aqui estão os passos essenciais para uma manutenção ideal:

Antes de lavar, desembarace delicadamente os fios com uma escova de cerdas macias. Aplique sempre um spray protetor térmico antes de usar a chapinha de cabelo. Use óleos capilares e condicionadores sem enxágue em cabelos tingidos. No verão, proteja o cabelo do sal marinho, enxágue após o banho de mar e, em seguida, lave com um xampu adequado. Combata a eletricidade estática do inverno com tratamentos hidratantes e um creme modelador.

A maciez continua sendo fundamental para o uso diário. Uma toalha macia minimiza o frizz. Métodos sem calor, como tranças e coques feitos à noite, preservam o brilho e a definição.

Produtos capilares adequados ao seu tipo de cabelo fazem toda a diferença entre cabelos danificados e uma juba digna dos looks mais deslumbrantes das Semanas de Moda internacionais.

Desde o período anterior a 1920, quando todas as mulheres usavam cabelos compridos, até a década de 2020, marcada pelo retorno da naturalidade e do volume, os cabelos longos nunca perderam seu poder de sedução .

Continua a evoluir, temporada após temporada, sendo conduzida com orgulho e criatividade.