Este perfume icônico, famoso por ter sido usado por Brigitte Bardot, continua sendo um clássico cult e um dos mais vendidos.

Criado em 1925, Shalimar, da Guerlain, é um daqueles raros perfumes capazes de transcender épocas sem perder seu encanto. Associado a Brigitte Bardot e a uma certa ideia de glamour francês, este aroma icônico continua a cativar tanto os fãs de clássicos atemporais quanto as novas gerações que buscam uma fragrância com personalidade.

Uma fragrância centenária que continua sendo desejada.

Shalimar foi criado em meados da década de 1920, inspirado nos Jardins Shalimar na Índia, e considerado um dos primeiros perfumes orientais da história. Sua excepcional longevidade se deve a um raro equilíbrio entre sofisticação, glamour e poder olfativo. Quase um século depois, continua sendo um dos mais vendidos em lojas de perfumes selecionadas, como a Sephora.

A assinatura olfativa de um ícone

Brigitte Bardot ajudou a cultivar o mito de Shalimar ao torná-lo uma de suas fragrâncias favoritas. Embora não seja sua porta-voz oficial, ela personifica perfeitamente seu espírito: uma mulher de espírito livre e não convencional, muito distante das normas "sensatas". Usar Shalimar é afirmar uma presença forte, um rastro de fragrância que é ao mesmo tempo afirmado e reivindicado.

Uma fragrância oriental de baunilha que se tornou atemporal.

A força de Shalimar reside na sua ousada construção olfativa: uma nota de topo luminosa de bergamota, um coração floral e atalcado, e uma base oriental que combina notas envolventes de baunilha, âmbar, couro e balsâmico. Este contraste entre a frescura inicial e o calor glamoroso da base cria uma verdadeira assinatura, instantaneamente reconhecível na pele. É este rastro único que a torna uma fragrância "reflexo", à qual se retorna, mesmo depois de experimentar outros perfumes.

Por que ainda é tão popular?

Em um cenário saturado de novas fragrâncias, Shalimar oferece segurança através de sua história e cativa com seu poder. Ela agrada tanto aos nostálgicos dos grandes clássicos quanto àqueles que descobrem pela primeira vez uma fragrância oriental verdadeiramente singular. O ressurgimento dos perfumes tradicionais e o fascínio por aromas icônicos também explicam seu sucesso renovado: dar ou receber Shalimar é escolher uma fragrância impregnada de cultura e emoção.

Um best-seller moderno na Sephora.

Disponível em diversos formatos de eau de parfum, Shalimar continua sendo um destaque nas lojas físicas e online, um testemunho de sua popularidade duradoura. Sua capacidade de transcender tendências — do glamour retrô aos desejos atuais por fragrâncias marcantes — faz dele uma aposta certeira na seção de perfumes. Mais do que um simples perfume, tornou-se um símbolo: o de um estilo atemporal e um glamour inegável, de Bardot aos dias de hoje.

Quase um século após sua criação, Shalimar continua reinando supremo no mundo altamente competitivo da perfumaria. Ao mesmo tempo um legado olfativo, um objeto de desejo e um manifesto da feminilidade libertada, transcende gerações sem jamais perder seu poder.