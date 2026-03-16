Após os 50 anos, essa técnica de maquiagem pode realçar o brilho do rosto.

Com o passar dos anos, nossa pele muda e a luz deixa de incidir sobre o rosto da mesma forma. Algumas pessoas notam uma tez um pouco mais opaca e buscam maneiras de revitalizar o brilho. Entre as técnicas de maquiagem populares, o método do "triângulo de luz" promete criar um efeito luminoso, mantendo-se bastante natural.

O princípio do triângulo de luz

A técnica baseia-se numa ideia simples: direcionar a luz de forma sutil para três áreas estratégicas do rosto. Em vez de aplicar camadas de maquiagem, o foco está em alguns pontos de luz posicionados nos locais certos. O triângulo de luz concentra-se principalmente em três áreas:

as cristas supraorbitais (ao nível da testa)

a parte superior das maçãs do rosto

o queixo

Ao aplicar um toque de iluminador nessas áreas, a luz é refletida de forma mais harmoniosa. O resultado: os olhos parecem mais abertos, as maçãs do rosto mais definidas e os contornos faciais sutilmente redefinidos. A ideia não é transformar o rosto, mas simplesmente realçar seus traços naturais.

Qual tom devo escolher?

Para obter um efeito sutil e favorecedor, os maquiadores costumam aconselhar a escolha de um iluminador ligeiramente mais claro que o seu tom de pele.

Tons de champanhe ou dourado claro são frequentemente recomendados, pois trazem luminosidade sem criar muito contraste. O objetivo é capturar a luz de forma sutil, especialmente em áreas onde sombras naturais podem surgir com o tempo.

Texturas cremosas são frequentemente apreciadas por seu acabamento luminoso e macio, mas versões em pó também podem funcionar, dependendo da sua preferência.

Como aplicar essa técnica?

O método continua sendo simples e rápido de incorporar à rotina de maquiagem. Comece preparando a pele com um hidratante. Um primer também pode ajudar a suavizar a superfície da pele e prolongar a duração da maquiagem.

Em seguida, aplique o iluminador em pequenos toques:

Nas têmporas: aplique uma leve camada abaixo do osso da sobrancelha e, em seguida, esfume em direção às têmporas. Isso pode ajudar a abrir o olhar.

Nas maçãs do rosto: aplique o produto do canto interno do olho para fora, em direção à têmpora. Essa área naturalmente capta a luz.

No queixo: um pequeno toque no centro, ou ligeiramente para o lado dependendo do formato do rosto, pode trazer equilíbrio ao conjunto.

Para finalizar, um pó translúcido muito leve pode ser aplicado apenas nessas áreas para fixar o produto sem perder o efeito luminoso.

Por que essa dica é tão atraente depois dos 50 anos?

Com o tempo, algumas pessoas percebem que bases de alta cobertura podem deixar a maquiagem pesada ou acentuar as texturas da pele. A técnica do triângulo de luz oferece uma abordagem diferente. Em vez de buscar cobertura total, ela se concentra na luminosidade e em realçar os contornos naturais do rosto. Esse tipo de maquiagem leve pode criar uma impressão de luminosidade sem o efeito "máscara".

Nas redes sociais, muitas pessoas com mais de 50 anos explicam que apreciam essa dica justamente por ser rápida e fácil. Algumas completam o visual com um blush cremoso levemente rosado nas bochechas e um batom bege acetinado para realçar o brilho saudável.

Uma dica, não uma obrigação.

É importante lembrar um ponto essencial: a maquiagem continua sendo uma escolha pessoal. Essa técnica pode agradar a quem gosta de usar maquiagem e quer iluminar a pele. No entanto, não deve ser vista como uma regra a ser seguida após os 50 anos. Não há obrigação de usar maquiagem ou tentar iluminar o rosto em determinada idade.

Muitas pessoas se sentem perfeitamente confortáveis com a sua pele natural, e isso é igualmente válido. A beleza não depende de um pincel ou iluminador. Você já é linda(o) exatamente como é, com ou sem maquiagem.

Em última análise, a melhor regra continua a mesma em qualquer idade: faça o que te faz sentir bem na sua própria pele e no seu corpo.