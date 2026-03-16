Por que o cabelo parece mais estático, sem volume ou opaco depois do inverno?

Dicas e truques
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : azerbaijan_stockers/Freepik

Com a chegada da primavera, você pode sentir que seu cabelo mudou. Mais frisado, um pouco sem volume ou ligeiramente opaco, às vezes parece estar resistindo ao clima mais quente. Fique tranquila: esse fenômeno é muito comum e se deve principalmente aos efeitos do inverno na fibra capilar e no couro cabeludo.

O ar seco do inverno põe o cabelo à prova.

Durante os meses mais frios, o ar fica muito mais seco. Entre as baixas temperaturas externas e o aquecimento interno, a umidade ambiente cai consideravelmente. Como resultado, o cabelo perde parte da sua hidratação natural. Quando a fibra capilar está desidratada, fica mais seca e mais suscetível a agressores externos. Atrito, penteados ou até mesmo o uso de um lenço podem deixar o cabelo com aparência opaca e mais difícil de pentear.

Dermatologistas também explicam que esse ressecamento enfraquece a cutícula do cabelo, a camada protetora que envolve a fibra capilar. Quando essa barreira está menos lisa, a luz reflete com menos eficácia, fazendo com que o cabelo pareça menos brilhante. Isso não significa que seu cabelo esteja "danificado" ou "problemático". Ele está simplesmente reagindo ao ambiente, assim como o resto do seu corpo.

Eletricidade estática, a grande estrela do inverno

Se o seu cabelo parece ter vida própria quando você tira o chapéu, saiba que não está sozinho. A eletricidade estática é especialmente comum no inverno. Ela ocorre quando o cabelo acumula carga elétrica devido ao atrito. Chapéus, casacos ou cachecóis — principalmente os de materiais sintéticos — podem agravar esse fenômeno.

Em ar seco, essa carga elétrica se dissipa com mais dificuldade. Os fios de cabelo, então, se repelem, criando o infame efeito de "cabelo estático", que às vezes pode ser difícil de controlar. Isso não é um defeito nem sinal de cabelo "difícil": é simplesmente física.

Por que o cabelo parece mais sem volume

No final do inverno, algumas pessoas também notam que seus cabelos parecem menos volumosos.

  • O uso frequente de chapéus ou bonés pode comprimir as raízes por várias horas. Isso faz com que o cabelo perca temporariamente seu movimento natural e pareça mais sem volume.
  • O couro cabeludo também pode alterar ligeiramente seu comportamento durante a estação fria. Para se proteger do frio e da falta de umidade, pode produzir um pouco mais de sebo.
  • Esse excesso de sebo pode pesar na raiz e dar a impressão de que o cabelo está sem volume, mesmo que sua estrutura permaneça a mesma.

O inverno também afeta o corpo.

As alterações capilares observadas no final do inverno não estão relacionadas apenas ao clima. A estação fria também pode influenciar o corpo como um todo. A falta de luz solar, mudanças no estilo de vida e alterações hormonais sazonais podem desempenhar um papel indireto.

Algumas pesquisas sugerem que a queda de cabelo pode ser ligeiramente mais acentuada em certas épocas do ano, principalmente no final do inverno. No entanto, essas variações são perfeitamente naturais: o cabelo segue um ciclo de crescimento que se altera ao longo do ano.

Como ajudar seu cabelo a recuperar o brilho.

Boas notícias: com a chegada da primavera, o cabelo costuma recuperar o seu equilíbrio gradualmente. O ar fica mais úmido e os danos do inverno diminuem. Alguns passos simples também podem dar um impulso extra:

  • Hidrate os fios com tratamentos nutritivos.
  • Reduzir o atrito com tecidos sintéticos
  • Opte por produtos suaves e protetores.
  • Evite penteados muito apertados.

A ideia não é "corrigir" o seu cabelo, mas sim guiá-lo suavemente.

Afinal, o cabelo — assim como o corpo — muda com as estações do ano, os hábitos e o ambiente. E essa capacidade de adaptação também faz parte de sua beleza natural.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sou Fabienne, redatora do site The Body Optimist. Sou apaixonada pelo poder das mulheres no mundo e pela capacidade que elas têm de transformá-lo. Acredito que as mulheres têm uma voz única e importante a oferecer, e me sinto motivada a fazer a minha parte para promover a igualdade. Faço o possível para apoiar iniciativas que incentivem as mulheres a se manifestarem e serem ouvidas.
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