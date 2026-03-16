Por que o cabelo parece mais estático, sem volume ou opaco depois do inverno?

Com a chegada da primavera, você pode sentir que seu cabelo mudou. Mais frisado, um pouco sem volume ou ligeiramente opaco, às vezes parece estar resistindo ao clima mais quente. Fique tranquila: esse fenômeno é muito comum e se deve principalmente aos efeitos do inverno na fibra capilar e no couro cabeludo.

O ar seco do inverno põe o cabelo à prova.

Durante os meses mais frios, o ar fica muito mais seco. Entre as baixas temperaturas externas e o aquecimento interno, a umidade ambiente cai consideravelmente. Como resultado, o cabelo perde parte da sua hidratação natural. Quando a fibra capilar está desidratada, fica mais seca e mais suscetível a agressores externos. Atrito, penteados ou até mesmo o uso de um lenço podem deixar o cabelo com aparência opaca e mais difícil de pentear.

Dermatologistas também explicam que esse ressecamento enfraquece a cutícula do cabelo, a camada protetora que envolve a fibra capilar. Quando essa barreira está menos lisa, a luz reflete com menos eficácia, fazendo com que o cabelo pareça menos brilhante. Isso não significa que seu cabelo esteja "danificado" ou "problemático". Ele está simplesmente reagindo ao ambiente, assim como o resto do seu corpo.

Eletricidade estática, a grande estrela do inverno

Se o seu cabelo parece ter vida própria quando você tira o chapéu, saiba que não está sozinho. A eletricidade estática é especialmente comum no inverno. Ela ocorre quando o cabelo acumula carga elétrica devido ao atrito. Chapéus, casacos ou cachecóis — principalmente os de materiais sintéticos — podem agravar esse fenômeno.

Em ar seco, essa carga elétrica se dissipa com mais dificuldade. Os fios de cabelo, então, se repelem, criando o infame efeito de "cabelo estático", que às vezes pode ser difícil de controlar. Isso não é um defeito nem sinal de cabelo "difícil": é simplesmente física.

Por que o cabelo parece mais sem volume

No final do inverno, algumas pessoas também notam que seus cabelos parecem menos volumosos.

O uso frequente de chapéus ou bonés pode comprimir as raízes por várias horas. Isso faz com que o cabelo perca temporariamente seu movimento natural e pareça mais sem volume.

O couro cabeludo também pode alterar ligeiramente seu comportamento durante a estação fria. Para se proteger do frio e da falta de umidade, pode produzir um pouco mais de sebo.

Esse excesso de sebo pode pesar na raiz e dar a impressão de que o cabelo está sem volume, mesmo que sua estrutura permaneça a mesma.

O inverno também afeta o corpo.

As alterações capilares observadas no final do inverno não estão relacionadas apenas ao clima. A estação fria também pode influenciar o corpo como um todo. A falta de luz solar, mudanças no estilo de vida e alterações hormonais sazonais podem desempenhar um papel indireto.

Algumas pesquisas sugerem que a queda de cabelo pode ser ligeiramente mais acentuada em certas épocas do ano, principalmente no final do inverno. No entanto, essas variações são perfeitamente naturais: o cabelo segue um ciclo de crescimento que se altera ao longo do ano.

Como ajudar seu cabelo a recuperar o brilho.

Boas notícias: com a chegada da primavera, o cabelo costuma recuperar o seu equilíbrio gradualmente. O ar fica mais úmido e os danos do inverno diminuem. Alguns passos simples também podem dar um impulso extra:

Hidrate os fios com tratamentos nutritivos.

Reduzir o atrito com tecidos sintéticos

Opte por produtos suaves e protetores.

Evite penteados muito apertados.

A ideia não é "corrigir" o seu cabelo, mas sim guiá-lo suavemente.

Afinal, o cabelo — assim como o corpo — muda com as estações do ano, os hábitos e o ambiente. E essa capacidade de adaptação também faz parte de sua beleza natural.