Isso explica a "má aparência" ao acordar, mesmo depois de uma boa noite de sono.

Você dormiu o suficiente e não pregou o olho a noite toda. No entanto, seu rosto conta uma história diferente quando você se olha no espelho, sugerindo uma longa batalha com Morfeu. Não se trata apenas de olhos cansados e sonolentos e uma cabeça ainda dormente; você exibe uma tez opaca, pele irritada e olheiras profundas. Essa injustiça estética tem uma explicação perfeitamente racional.

A posição em que você dorme pode ter um impacto.

Você dormiu profundamente a noite toda, sem ser incomodado pela bexiga ou pela sua voz interior. Ao acordar, você se sente fantástico e cheio de energia. Mas que decepção ao se ver no banheiro! Você parece abatido, em total contraste com seu humor durante o dia e sua noite tranquila.

Enquanto nas histórias de ficção as atrizes acordam radiantes apesar da insônia e das brigas na cama, você não tem essa sorte. Você começa a se perguntar se essa aparência cansada crônica e "injustificada" não seria um sinal de doença. Largue o mouse agora mesmo antes que você tire conclusões precipitadas e imagine que tem algum problema sério.

Durante o sono, você adota posições que podem alterar radicalmente a aparência da sua pele. Quando você dorme de bruços ou de lado, com a bochecha pressionada contra o travesseiro e o olho empurrado para trás pela fronha, você não deixa apenas uma marca de dobra na pele.

Nas páginas da revista Marie Claire , a esteticista Catherine Bourgeois discute a "estagnação linfática". Em outras palavras, a gravidade tem menos efeito durante a noite, o que retarda a drenagem linfática e causa aquele aspecto " inchado ". Isso é especialmente perceptível se você dorme de costas em um travesseiro muito grosso. Não precisa esconder tudo com maquiagem nem mergulhar o rosto inteiro em uma bacia gelada. Em vez disso, experimente uma massagem facial com um rolo para estimular a circulação e fazer sua pele funcionar novamente.

A transpiração explica por que sua pele está sedenta.

Por mais que você se mime antes de fechar os olhos e se deitar, sua pele implora por água ao acordar. Mesmo com uma generosa aplicação de produtos de skincare antes de dormir, ela está visivelmente desidratada. Isso não é de todo surpreendente, já que o corpo transpira durante a noite, e essa perda de água pode chegar a mais de um litro, ou até mesmo 2,5 litros. Mesmo uma desidratação leve é suficiente para deixar a pele opaca e acentuar as linhas finas.

Especialistas em tratamentos faciais, que conseguem ler nas entrelinhas da pele, recomendam não mergulhar o rosto na torneira, mas sim borrifar água termal no corpo. Em seguida, sugerem um sérum de ácido hialurônico , o queridinho do mundo da beleza, seguido por uma generosa camada de creme nutritivo. É claro que a pele precisa de cuidados tanto internos quanto externos. Portanto, não economize na água.

A qualidade do ar no seu quarto, uma causa subestimada.

Sua tez opaca não é necessariamente resultado de um desequilíbrio interno, uma rotina inadequada ou falta de sono. A causa do seu desconforto matinal pode ser menos óbvia. Às vezes, as explicações mais simples são as melhores. Ar poluído, um ambiente muito úmido ou muito seco podem prejudicar silenciosamente a sua pele. Se o seu quarto estiver infestado de ácaros ou mal ventilado, não se surpreenda com a sua aparência sem viço.

Para evitar ter que cobrir a vermelhidão com BB cream novamente, ou disfarçar a cor das suas olheiras, lembre-se de abrir a janela todas as manhãs e verificar o nível de umidade do quarto.

O ritmo biológico (e especialmente o nível de cortisol)

Todas as manhãs, uma pequena dança hormonal acontece no seu corpo, e a sua pele não é exceção. Ao acordar, você passa de um estado de vigília prolongada para uma espécie de hipervigilância, especialmente com o toque estridente do telefone ao fundo. Seu corpo então experimenta um aumento natural de cortisol, o infame hormônio do estresse. E isso se manifesta na sua pele como inflamação. Geralmente, esse inchaço diminui após alguns minutos, então não há necessidade de exagerar na maquiagem.

Se você acordar com aparência cansada mesmo depois de uma noite de sono tranquila, não se culpe demais. Todo problema tem solução, e massagens na pele são uma ajuda valiosa para restaurar o brilho perdido durante a noite.