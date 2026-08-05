Essa técnica facilitaria a obtenção de um delineado perfeito.

Dicas e truques
Julia Perez
Photo d'illustration : pressfoto / Designed by Magnific

Aplicar delineador costuma ser um desafio na rotina de maquiagem. Entre mãos trêmulas e olhos que parecem ter expressões diferentes, a paciência pode ser testada rapidamente. Uma técnica muito simples pode ajudar a alcançar maior precisão, sem precisar trocar de produto.

Esqueça a linha de um único gesto.

Um dos erros mais comuns é tentar fazer o delineado em um único traço. Na verdade, esse método exige muita habilidade e pode resultar rapidamente em um traço irregular. Um truque mais acessível é aplicar três ou quatro pequenos pontos ao longo da linha dos cílios. Posicione um próximo ao canto interno, um no centro da pálpebra e um próximo ao canto externo. Em seguida, basta conectar esses pontos com traços curtos. Essa abordagem oferece mais controle e facilita a obtenção de um resultado harmonioso em ambos os olhos.

Mantenha os olhos abertos durante a aplicação.

O reflexo de puxar a pálpebra para alisar a pele é muito comum, mas, uma vez que a pele esteja solta, o traço pode ficar irregular. Para visualizar melhor o resultado, mantenha o olho aberto, levante levemente o queixo e olhe para baixo em um espelho posicionado um pouco abaixo do seu rosto. Dessa forma, você pode ajustar o delineador conforme necessário, evitando surpresas desagradáveis ao terminar a maquiagem.

Um bom ponto de apoio faz toda a diferença.

A estabilidade é muitas vezes subestimada ao aplicar delineador . Alguns passos simples podem ajudar a minimizar os tremores. Apoie o cotovelo em uma superfície estável e coloque o dedo mínimo contra a bochecha. Esses pontos de apoio reduzem os movimentos involuntários da mão e tornam o traço muito mais suave.

Construa sua linha passo a passo

O ideal é começar com um traço bem fino, o mais próximo possível dos cílios, e ir engrossando aos poucos para um efeito mais dramático. Esse método permite maior flexibilidade para ajustar o formato e equilibrar os dois olhos. Por outro lado, um traço muito grosso desde o início é bem mais difícil de corrigir.

Corrigir um pequeno erro sem apagar tudo.

Um pequeno borrão não significa que você precisa refazer toda a maquiagem. Um cotonete levemente umedecido facilita a limpeza das bordas do delineador. Para um acabamento ainda mais preciso, aplique um pouco de corretivo com um pincel fino ao longo do delineador. Essa técnica afina visualmente o traço e ilumina sutilmente o olhar.

Escolha uma textura que seja fácil de controlar.

Se você é iniciante, opte por um delineador de ponta fina ou um lápis em gel. Essas texturas geralmente oferecem mais controle do que um delineador líquido com pincel macio. Outra vantagem: as fórmulas cremosas costumam permitir que você esfume ou corrija um pequeno erro nos primeiros segundos, antes que sequem completamente.

Resumindo, um delineado perfeito não se resume apenas a ter uma mão firme. Ao dividir o movimento em etapas, usar apoio e avançar gradualmente, fica mais fácil alcançar um resultado satisfatório. Com um pouco de prática, essa técnica pode transformar o que às vezes pode ser um passo intimidante em uma aplicação de maquiagem muito mais confiante.

Julia Perez
Julia Perez
Sou Julia, uma jornalista apaixonada por descobrir e compartilhar histórias cativantes. Com um estilo de escrita criativo e um olhar atento, busco dar vida a uma ampla gama de tópicos, desde tendências atuais e questões sociais até delícias culinárias e segredos de beleza.
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