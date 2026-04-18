Perfumar o cabelo: boa ideia ou falso amigo da beleza?

Ao segurar o frasco, você cria uma nuvem aromática ao seu redor e esquece a definição de moderação. Uma borrifada rápida no pulso ou atrás da orelha não basta; às vezes, você vai além da pele e perfuma o cabelo. Esse gesto, seja deliberado ou executado no calor do momento com uma borrifada rápida, deixa um rastro duradouro no ar e permanece nas narinas com uma simples brisa. Mas e os efeitos nas fibras capilares?

Qual é o objetivo de colocar perfume no cabelo?

O perfume é a nossa assinatura olfativa, a extensão aromática da nossa personalidade. Seja frutado, amadeirado ou doce como uma delícia que inalamos, ele nos representa e nos define. Para realmente marcar território e afirmar nossa presença sensorial, não economizamos na quantidade. Às vezes, exageramos na quantidade da nossa fragrância favorita. No entanto, por mais que apliquemos, o perfume evapora após algumas horas, diluído pela transpiração. Assim, para prolongar o prazer e aumentar a duração desse aroma icônico, alguns de nós vão além das áreas de aplicação usuais e aplicam esse néctar nos cabelos. É uma forma de otimizar esse ritual de beleza.

O cabelo também absorve todos os odores ao redor, incluindo os mais desagradáveis: tabaco, fritura... Basta uma refeição em um restaurante de fast-food para que o cabelo absorva o cheiro de batata frita. E embora cada vez mais perfumes imitem aromas comestíveis, como croissants, a ideia não é cheirar a churrasco ou comida comprada diretamente em um drive-thru. Produtos para o cabelo, às vezes enriquecidos com óleo de coco ou extrato de aloe vera, deixam uma leve marca aromática, que geralmente desaparece quando o cabelo seca.

Perfumar o cabelo é, portanto, tanto uma camuflagem quanto um gesto de higiene, como se as mulheres devessem cheirar a limpeza o tempo todo, inclusive depois de correr para pegar o ônibus ou passar uma hora em um metrô lotado.

Perfume o cabelo: um ritual a repensar para limitar a quebra.

Perfumar o cabelo pode parecer atraente, especialmente quando se planeja uma fogueira ou um jantar em um restaurante especializado em pratos à base de óleo. Você pode pensar que uma leve e passageira borrifada não danificará o seu cabelo. No entanto, aplicar perfume na raiz definitivamente não é a melhor ideia. Não é surpresa que o perfume não seja formulado especificamente para o cabelo. Ele contém ingredientes que são particularmente agressivos à fibra capilar, incluindo álcool, que é conhecido por ressecar os fios.

Isso se torna ainda mais inconsistente quando prestamos muita atenção aos ingredientes dos nossos produtos capilares e optamos por tratamentos suaves durante o banho. Todo o nosso esforço de manutenção acaba sendo desperdiçado em uma única borrifada. Perfume o cabelo assim que o odor se torna muito "neutro" ou "enjoativo" é como aplicar maquiagem depois de usar um algodão de limpeza: é contraproducente, até prejudicial.

Com o tempo, pontas duplas, caspa e coceira podem contribuir para o problema. Portanto, aplicar perfume no cabelo é um mau hábito, incentivado erroneamente pelas tendências atuais. Embora as fragrâncias "clássicas" estejam longe de serem fontes da juventude para os cabelos, existem alternativas especificamente desenvolvidas para esse fim, como brumas capilares ou hidrossóis florais.

Vamos acabar com a exigência de que a mulher "esteja sempre cheirosa"

É uma ideia tão persistente quanto um perfume forte demais: uma mulher deve sempre exalar um aroma impecável, quase irreal. Como se o corpo feminino precisasse ser higienizado, neutralizado e constantemente perfumado para ser aceitável.

Essa pressão invisível leva a uma proliferação de medidas "corretivas": desodorante , perfume, body mist, detergente para roupa perfumado… a ponto de se querer mascarar qualquer odor natural. Perfumar o cabelo se encaixa perfeitamente nessa lógica. Não é mais apenas um prazer sensorial, mas quase uma obrigação social.

No entanto, o corpo vive, respira e reage. Ele absorve odores, produz odores também, e isso é perfeitamente normal. Tentar apagar tudo é negar essa realidade biológica. Pior ainda, perpetua uma forma de insatisfação constante: a sensação de nunca estar "fresco o suficiente", "limpo o suficiente", "perfeito o suficiente". Retornar a uma maior simplicidade também significa aceitar que um aroma neutro, ou que muda ligeiramente, não é um problema a ser corrigido, mas sim um princípio do corpo humano. O cabelo não precisa cheirar a um buquê de flores ou creme de baunilha da manhã à noite para ser "apresentável".

Na realidade, tudo se resume ao equilíbrio. Usar perfume deve continuar sendo um prazer, uma escolha consciente, não uma resposta a uma ordem. Porque, no fim das contas, cheirar bem nunca deve ser uma obrigação, mas sim um ato de atenção plena.