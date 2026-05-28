Para cabelos secos e sem brilho, um remédio caseiro pode fazer toda a diferença.

Dicas e truques
Anaëlle G.
Photo d'illustration : Magnific

Cabelos sem brilho, ásperos, com pontas quebradiças… o ressecamento é um problema comum, agravado por agressores diários: calor de ferramentas de modelagem, água dura, exposição solar ou colorações frequentes. Antes de recorrer a tratamentos caros, um remédio caseiro simples e comprovado pode trazer uma melhora real: uma máscara de óleo de coco. Uma solução acessível que aproveita os benefícios de um ingrediente já presente em muitas cozinhas.

Por que o cabelo fica seco e sem brilho?

A fibra capilar é protegida por uma camada externa que produz óleos naturalmente, responsáveis pelo brilho e maciez dos fios. Quando essa camada enfraquece — devido ao calor, tratamentos químicos ou um ambiente seco — o cabelo perde a hidratação. Com isso, fica opaco ao toque e à vista, e torna-se mais propenso à quebra e às pontas duplas.

Óleo de coco, um aliado natural

Entre as soluções caseiras, o óleo de coco se destaca por suas propriedades particularmente eficazes. Rico em ácidos graxos, especialmente o ácido láurico, além de vitamina E, ele tem a capacidade de penetrar profundamente na fibra capilar, enquanto muitos tratamentos atuam apenas na superfície. Ao limitar a perda de proteína, principal causa do ressecamento e da quebra, ajuda a restaurar a maciez e o brilho dos fios danificados.

Como aplicar a máscara

A aplicação é simples. Basta derreter duas colheres de sopa de óleo de coco e distribuí-lo mecha por mecha nos cabelos secos ou levemente úmidos, do meio às pontas. Deixe agir por vinte a trinta minutos — ou até mesmo durante a noite para um tratamento mais intensivo — antes de enxaguar com água morna e finalizar com água fria para selar a hidratação.

Econômico e natural, este remédio caseiro pode transformar a aparência de cabelos secos. Observe, no entanto, que o óleo de coco é menos indicado para cabelos já oleosos: é aconselhável começar com uma pequena quantidade para observar a reação dos seus fios.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Sou apaixonada por moda e estou sempre atenta às tendências que refletem nossa época. Adoro observar como as pessoas se vestem, por que o fazem e o que a moda revela sobre nós. Além das passarelas e das silhuetas, são as histórias que realmente me fascinam.
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