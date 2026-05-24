Ela usa uma colher para aplicar o delineador e a internet adorou o resultado.

E se a ferramenta perfeita para um delineado impecável já estivesse na gaveta da sua cozinha? Essa é certamente a ideia por trás da criadora de conteúdo de beleza Elizabeth (@probbeauty), que compartilhou uma dica simples, porém eficaz, no TikTok: usar uma colher como molde para criar um delineado preciso e simétrico. O vídeo fez sucesso instantâneo entre os internautas, muitos dos quais elogiaram os resultados precisos e alcançáveis, mesmo para quem tem pouca experiência com maquiagem.

Uma dica de maquiagem

O truque da colher não é exatamente uma novidade no mundo da beleza nas redes sociais, mas a demonstração de Elizabeth (@probbeauty) deu-lhe um novo fôlego. O princípio é simples: em vez de desenhar a linha à mão livre, correndo o risco de um resultado tremido ou assimétrico, usa-se o formato arredondado de uma colher como guia. Um truque inteligente que transforma um utensílio do dia a dia numa verdadeira ferramenta de maquilhagem, sem qualquer compra adicional.

A alça para a linha inferior

A técnica se desenrola em duas etapas. Primeiro, a criadora usa o cabo reto e fino de uma colher para desenhar a linha inferior do delineador. Posicionando o cabo alinhado com o olho, em direção à têmpora, Elizabeth (@probbeauty) cria uma base reta e precisa que servirá de guia para iniciar o traço. Essa primeira etapa permite que ela defina o ângulo do futuro delineado gatinho com grande precisão, evitando as hesitações do desenho à mão livre.

A borda curva para a linha superior

Em seguida, Elizabeth (@probbeauty) vira a colher para usar sua borda arredondada. Aplicada suavemente contra a pálpebra, essa curva natural funciona como um molde para desenhar a linha superior do delineador, seguindo harmoniosamente o formato do olho. O resultado: uma linha suave e uniforme que curva graciosamente em direção ao canto externo e encontra a base desenhada na etapa anterior. Combinando essas duas técnicas, você consegue um delineado gráfico e simétrico em apenas alguns segundos.

Por que esse truque é tão atraente?

O sucesso deste truque reside em diversas vantagens. Primeiro, a sua simplicidade: não é preciso investir em acessórios caros, basta uma simples colher. Segundo, a sua precisão: as bordas arredondadas da colher proporcionam um guia confiável, particularmente útil para quem tem dificuldade em desenhar uma linha reta. Por fim, a sua acessibilidade: o truque é adequado tanto para iniciantes quanto para usuários experientes e se adapta a diferentes formatos de olhos. Nos comentários, os usuários elogiam os resultados "impressionantes" e prometem experimentar o método.

Com este truque da colher, Elizabeth (@probbeauty) nos lembra que a beleza nem sempre exige ferramentas sofisticadas para alcançar resultados incríveis. Uma demonstração inteligente e acessível que prova que, com um pouco de engenhosidade, os itens da nossa cozinha podem, às vezes, salvar nossa nécessaire de maquiagem.