Este truque com um curativo facilita fazer uma manicure francesa em casa.

Não é preciso ir a um salão para exibir a manicure mais atemporal da história: a sempre popular manicure francesa. Enquanto na nossa juventude usávamos material escolar para criar esse estilo com ilhós, hoje recorremos aos nossos kits de primeiros socorros. Os curativos adesivos viram estênceis, garantindo uma aplicação impecável.

Um curativo para uma manicure francesa perfeitamente executada.

Para conseguir uma manicure francesa perfeita em casa, já tentamos de tudo. Na época da escola, até nos orgulhávamos das unhas pintadas com corretivo líquido. Mas hoje em dia, buscamos técnicas mais confiáveis do que pintar à mão livre e desenhar linhas com canetas hidrográficas pretas ou marcadores permanentes. E não é por falta de tentativas de encontrar tutoriais online. Depois de anos de buscas infrutíferas, testando técnicas com esponjas de maquiagem, palitos de dente e pincéis extrafinos dignos de um kit profissional de manicure, parece que finalmente encontramos um método confiável.

Desta vez, nossa manicure francesa vai se parecer de verdade com o modelo básico, e não mais com as linhas desastradas de uma criança de cinco anos. Porque todas nós conhecemos essa sensação: prender a respiração por alguns segundos para não ultrapassar as linhas, colocar a língua para fora para se concentrar e buscar a máxima precisão. Com essa dica da @rosenambasa, uma das artistas que cria sua arte em telas de queratina, a manicure francesa não será mais um teste de paciência.

Embora geralmente prefira ferramentas mais profissionais, desta vez ela usa um acessório que a maioria de nós tem em alguma gaveta: uma bandagem redonda, exatamente do tamanho da unha. Além de cobrir feridas, essa fita adesiva serve como guia para um corte perfeito.

Uma manicure rápida com o mínimo necessário.

Não é preciso investir em equipamentos caros ou fazer um curso intensivo para fazer uma manicure francesa em casa. Posicionando a bandagem na altura da parte branca da unha, você pode fazer alguns traços com total tranquilidade, sem medo de ultrapassar as linhas ou ter que começar tudo de novo.

Em seu vídeo, a criadora de conteúdo não toma nenhuma precaução e passa o produto por cima do curativo. Mas, ao removê-lo, não há nenhum vestígio desagradável de esmalte impecável. Ela exibe uma manicure francesa idêntica à feita em um salão. O processo leva apenas alguns minutos. E o melhor: você pode personalizar essa manicure francesa como quiser, de acordo com seu humor ou as tendências do momento.

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Uma manicure francesa para todos os dedos e todos os estilos.

Neste vídeo demonstrativo, a criadora de conteúdo não se contenta com uma simples listra branca e uma camada de brilho suave. Ela personaliza a manicure francesa para um visual único que rivaliza com as inspirações do Pinterest. Ela cria pequenas bolinhas azuis com um palito para um toque instantâneo de frescor. Você pode imitá-la ou tomar algumas liberdades, adicionando strass, trocando o branco tradicional por um tom mais moderno como o creme, ou criando flores com a ponta de um cotonete.

Para aqueles dias em que você só quer se divertir sem complicar as coisas, as texturas fazem todo o trabalho: glitter na ponta da unha, um efeito aveludado ou uma camada fosca sobre uma base brilhante. Faz toda a diferença, sem alterar a técnica. E depois há os detalhes que trazem um sorriso: mini corações, micro estrelas, pequenos pontos irregulares como confete… Nada ultraperfeito, e é justamente isso que torna o resultado mais vibrante. Você pode até misturar estilos de uma unha para outra, como uma pequena coleção pessoal em vez de uma manicure uniforme.

No fim das contas, esse truque com a bandagem é apenas o ponto de partida. A verdadeira vantagem é perceber que uma manicure francesa bem-sucedida não precisa ser rígida ou impecável para ser bonita. Ela pode ser simples, divertida, um pouco torta às vezes e totalmente confiante.