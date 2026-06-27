Essa manicure rosa estilo milkshake está se tornando a tendência do verão.

Uma nova manicure, entre o suave e o vibrante, está chegando às mãos neste verão de 2026. Apelidada de "unhas milkshake de morango", ela cativa com seu rosa cremoso e luminoso, inspirado no famoso milkshake de morango. Essa tendência minimalista prioriza a simplicidade em vez de efeitos dramáticos.

A manicure que enfatiza a delicadeza.

Após várias temporadas dominadas por nail art sofisticada, chegou a hora de um estilo mais minimalista. As "unhas milkshake de morango" se destacam por um tom entre o rosa pastel e o branco leitoso, para um resultado doce e delicado. O objetivo? Unhas com um visual fresco, luminoso e elegante. Uma estética que combina perfeitamente com a leveza do verão.

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Uma cor que favorece todos os tons de pele.

Um dos pontos fortes deste tom é a sua versatilidade. Em peles claras, adiciona um toque de frescor. Em peles bronzeadas, cria um belo contraste luminoso. E em tons de pele mais escuros, revela toda a sua luminosidade graças ao seu acabamento delicadamente cremoso. Resumindo, este tom pode ser adaptado ao seu estado de espírito, independentemente do seu tom de pele.

O segredo? Um acabamento ultrabrilhante.

O que faz toda a diferença não é apenas a cor, mas também o acabamento. As unhas "milkshake de morango" têm um acabamento cremoso e ligeiramente opaco, realçado com uma camada brilhante que evoca o aspecto suave e delicioso de um milkshake de verdade. Duas camadas finas de esmalte geralmente são suficientes para alcançar esse efeito, desde que as unhas sejam cuidadosamente preparadas, lixando e hidratando-as previamente.

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Uma tendência que acompanha o retorno do minimalismo.

Essa manicure faz parte de uma tendência mais ampla que privilegia cores suaves e atemporais. Amarelo manteiga, lilás pastel, rosa nude… as paletas de verão celebram tons luminosos e fáceis de usar, tanto na moda quanto na beleza. Não é surpresa que as redes sociais tenham desempenhado um papel fundamental na popularização dessa tendência, que se tornou uma das manicures mais compartilhadas do momento.

Uma tendência, nunca uma obrigação.

Se você gosta dessa manicure, fique à vontade para adotá-la… ou não. Ter as unhas pintadas não é obrigatório, nem no verão nem em qualquer outra época do ano. Independentemente do seu gênero, dos seus hábitos ou do comprimento das suas unhas, você não precisa se submeter a nenhuma pressão para exibir mãos ou pés supostamente "perfeitos". Uma manicure é uma escolha estética, não uma necessidade. Suas mãos e pés não precisam ser transformados para serem bonitos: simplesmente faça o que te faz feliz.

Em suma, com seu delicado rosa leitoso e acabamento brilhante, a manicure "milkshake de morango" se destaca como uma das tendências mais doces do verão. Fácil de usar e decididamente minimalista, ela vai agradar quem ama um visual discreto. Cabe a você decidir se a adota... ou a ignora. Afinal, a melhor tendência é aquela que te faz sentir bem, com ou sem esmalte.