"Você está sufocando sua pele": o alerta de uma maquiadora sobre este produto comum.

Amplamente elogiado por sua capacidade de fixar a maquiagem, o spray fixador agora está sendo questionado por Nyssa Green, maquiadora premiada. Segundo ela, este produto, originalmente desenvolvido para as exigências dos sets de televisão, não é adequado para o uso diário em casa. Pior ainda, pode desequilibrar a pele a longo prazo.

Uma ferramenta profissional… repaginada para o uso diário.

Em sets de filmagem, onde o calor dos holofotes coloca a maquiagem à prova, o spray fixador é um aliado estratégico. Na vida real, as necessidades são bem diferentes. Nyssa Green destaca que essas fórmulas frequentemente contêm álcool desnaturado e surfactantes potentes, desenvolvidos para fixar, suavizar e prolongar a duração da maquiagem… às vezes em detrimento do conforto da pele.

O resultado: a barreira protetora natural da pele fica enfraquecida. A pele fica desidratada, mais reativa e tenta se defender produzindo mais sebo. Esse ciclo vicioso pode levar ao brilho excessivo, poros mais visíveis, vermelhidão ou acne. Em outras palavras, em vez de melhorar a aparência da sua pele, o spray pode sufocá-la.

Efeitos sutis, mas muito reais

O que torna esses efeitos tão insidiosos é a sua invisibilidade imediata. Dia após dia, o álcool enfraquece o filme hidrolipídico, o escudo natural que protege a pele contra a poluição, bactérias e agressores externos. O microbioma da pele fica desequilibrado, a pele torna-se mais vulnerável, mais sensível e, por vezes, até mais marcada com o passar do tempo.

Em resumo, o uso repetido pode causar:

Desidratação progressiva

Uma superprodução de sebo em reação,

Uma tez menos uniforme e uma pele menos confortável.

Pó translúcido: o retorno de um clássico benéfico

Diante disso, Nyssa Green recomenda uma alternativa suave, eficaz e elegante: o pó translúcido. Muitas vezes subestimado, ele oferece um acabamento natural, permitindo que a pele respire.

Usado com moderação, apenas em áreas propensas ao brilho, como testa, nariz ou queixo, ele matifica sem pesar. Graças à sua textura ultrafina, disfarça linhas finas, suaviza visualmente a tez e não altera a cor ou a luminosidade da sua maquiagem. Um passo simples, preciso e suave para a sua pele.

O spray não é proibido… mas sim de uso restrito.

Em certas situações excepcionais — casamentos, sessões de fotos, eventos prolongados — o spray fixador ainda pode ser útil, explica Nyssa Green. Desde que, claro, seja escolhido com cuidado: sem álcool, silicones oclusivos ou sulfatos agressivos. E, acima de tudo, use-o com moderação, espaçando as aplicações e compensando com produtos de cuidado da pele reparadores e hidratantes.

Em última análise, a tendência atual aponta claramente para uma maquiagem que cuida tanto quanto embeleza. Cremes BB matificantes, bases enriquecidas com óleos secos, pós minerais leves e brumas florais à base de água estão gradualmente substituindo as fórmulas agressivas. Nessa nova visão de beleza, a pele é considerada uma aliada preciosa, não uma superfície a ser congelada. E é deixando-a respirar, respeitando-a e mimando-a que você conquistará uma tez saudável e duradoura.