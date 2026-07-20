Por que o batom não dura (e como resolver isso)

Batom que desbota, borra ou desaparece depois de algumas horas? Não se preocupe: algumas dicas simples podem transformar sua rotina de beleza. Descubra como maximizar a duração da sua cor enquanto cuida dos seus lábios, de acordo com seus desejos e estilo.

Lábios hidratados para uma melhor fixação

Antes mesmo de pensar na cor, a preparação dos lábios é crucial. Lábios secos, descamados ou desidratados oferecem uma superfície menos uniforme, o que pode impedir a aderência adequada do batom. A melhor abordagem? Esfolie suavemente os lábios uma ou duas vezes por semana para remover as células mortas e, em seguida, aplique um bálsamo hidratante. No entanto, deixe o bálsamo ser absorvido por alguns minutos antes de aplicar o batom: uma textura muito rica ou oleosa pode impedir a boa fixação da cor.

O segredo para uma boca duradoura

Para prolongar a duração do seu batom, aplicar uma base pode fazer toda a diferença. Um lápis labial da mesma cor ou de uma cor próxima permite contornar e preencher levemente os lábios antes de aplicar o batom. Essa etapa cria uma primeira camada de cor que ajuda a maquiagem a durar mais tempo. Também minimiza o risco de o batom escorrer e ajuda a manter uma aparência impecável ao longo do dia.

Escolha a textura adequada de acordo com suas preferências.

Nem todos os batons oferecem a mesma duração. Fórmulas líquidas matte e batons de longa duração costumam ser os campeões em termos de longevidade, pois aderem melhor aos lábios. Por outro lado, texturas cremosas ou brilhantes geralmente proporcionam mais conforto, uma sensação suave e um efeito luminoso, mas podem desbotar mais rapidamente. A escolha, portanto, depende das suas prioridades: uma cor que dure o dia todo ou uma sensação ultraconfortável e fácil de reaplicar.

O segredo para corrigir a cor

Quer aumentar ainda mais a duração do seu batom? Experimente a técnica do "véu fixador". Depois de aplicar a primeira camada de cor, coloque delicadamente um lenço de papel sobre os lábios e, em seguida, aplique uma fina camada de pó translúcido dando leves batidinhas. Depois, aplique uma segunda camada de batom. Isso ajuda a fixar os pigmentos e a manter uma cor mais intensa por mais tempo.

Um batom para cada pessoa, de acordo com seus desejos.

Lembre-se que usar batom nunca é obrigatório. Você pode optar por usá-lo, não usá-lo, ocasionalmente ou todos os dias: todas as opções são válidas. A beleza não tem uma única regra, e cada pessoa pode expressar sua personalidade como quiser. E independentemente do seu tom de pele, gênero ou estilo, você tem todo o direito de amar batom e se divertir com as cores.

Resumindo, com alguns bons hábitos, um pouco de preparação e a fórmula certa para você, seu batom pode durar mais tempo. Acima de tudo, o mais importante é se sentir bem consigo mesma.