Este método de secagem ajuda a realçar os cabelos ondulados.

Você provavelmente já reparou que seus cabelos ondulados ficam com uma definição linda logo após o banho… antes de perderem a forma gradualmente enquanto secam. A boa notícia é que esse fenômeno não se deve necessariamente aos produtos usados. Na verdade, alguns passos simples durante o processo de secagem podem fazer toda a diferença para realçar a textura natural dos seus fios.

E se a toalha fosse o verdadeiro problema?

O primeiro instinto após lavar o cabelo costuma ser esfregá-lo vigorosamente com uma toalha. No entanto, isso pode desfazer o formato natural dos cachos. Ao esfregar, os fios se separam, a fibra capilar fica desorganizada e o cabelo ganha volume… mas perde definição. Uma alternativa mais suave é pressionar delicadamente o comprimento do cabelo em direção ao couro cabeludo para absorver o excesso de água, sem movimentar os fios. Uma camiseta de algodão simples ou uma toalha de microfibra funcionam perfeitamente para essa etapa.

Prepare o cabelo antes de secá-lo.

O segredo para ondas mais definidas começa com o cabelo ainda úmido. Aplique um condicionador sem enxágue e, se desejar, um gel modelador leve. A ideia é levantar as mechas do cabelo, amassando-as suavemente entre as mãos. Isso ajuda os fios a se juntarem naturalmente e estimula a formação das ondas mesmo antes de usar o secador.

O difusor, um aliado valioso

Muitas vezes subestimado, o difusor é, no entanto, um acessório favorito para muitas pessoas com cabelos ondulados ou cacheados. Ao contrário de um bocal padrão, ele distribui o ar por uma área maior, o que reduz os movimentos bruscos dos fios. Para melhores resultados, use uma temperatura moderada e uma velocidade de fluxo de ar baixa.

Duas técnicas são particularmente populares: colocar uma mecha de cabelo no compartimento do difusor e, em seguida, movê-la suavemente em direção ao couro cabeludo, mantendo a posição por cerca de quinze segundos, ou difundir o ar sem contato direto, movendo o difusor lentamente ao redor da cabeça. Em ambos os casos, a paciência é fundamental.

Resistindo à vontade de tocar em seus cabelos

Esta é provavelmente a etapa mais difícil… mas também uma das mais eficazes. Enquanto seca, o ideal é evitar mexer constantemente nos fios. Tocar no cabelo com muita frequência causa frizz e pode arruinar a definição das ondas. Espere até que o cabelo esteja quase completamente seco antes de fazer qualquer coisa. Se você usou gel de cabelo, é normal que ele fique um pouco rígido. Basta amassar delicadamente as mechas entre as palmas das mãos para quebrar essa rigidez e restaurar a maciez e o movimento dos fios.

Erros que podem mudar tudo

Basta alguns poucos hábitos para comprometer o resultado.

Manter a cabeça para baixo por muito tempo pode acentuar o volume na raiz em detrimento da definição.

O calor excessivo pode ressecar a fibra capilar e causar frizz.

Por fim, escovar o cabelo depois de seco tende a desfazer os cachos. É melhor desembaraçá-lo enquanto ainda está molhado, no chuveiro ou logo após a lavagem.

A melhor rotina é aquela que funciona para você.

Nenhum "produto milagroso" pode substituir uma técnica de secagem adequada. Por outro lado, alguns passos simples — como retirar o excesso de água sem esfregar, aplicar tratamentos nos cabelos ainda úmidos e usar um difusor suavemente — podem revelar uma textura que você nem imaginava ter.

É claro que não existem regras universais. Cada pessoa é livre para cuidar dos cabelos como quiser, de acordo com suas preferências, tempo disponível e resultados desejados. Embora esse método agrade a muitas pessoas com cabelos ondulados, nada impede que você o adapte à sua rotina ou o ignore completamente, caso outro método lhe seja mais adequado. O importante é encontrar as técnicas que façam você se sentir bem com o seu cabelo, exatamente como ele é.