Como desenhar sardas falsas para um resultado natural?

Por muito tempo escondidas sob a maquiagem, as sardas se tornaram um traço de beleza muito desejado. Se essa tendência lhe agrada, alguns passos simples podem proporcionar um resultado sutil e natural. O objetivo é criar a ilusão de sardas deixadas naturalmente pelo sol.

Escolha o produto certo

A escolha do produto influencia diretamente o resultado. Se você é iniciante, um lápis de sobrancelha de ponta fina costuma ser a solução mais simples: ele permite controlar facilmente o tamanho e a posição de cada ponto.

Você também pode optar por uma pomada para sobrancelhas aplicada com um pincel bem fino, ideal para um efeito mais esfumado. Por fim, as gotas autobronzeadoras oferecem um resultado que dura vários dias, já que a cor se desenvolve na superfície da pele. Essa opção, no entanto, exige um pouco mais de precisão, pois os erros são mais difíceis de corrigir.

Opte por um tom natural.

A cor é, sem dúvida, o elemento mais importante. Um tom muito escuro ou que puxe para o cinza fará com que qualquer imperfeição fique imediatamente visível. Opte por um marrom quente, um ou dois tons mais escuros que o seu tom de pele, mas nunca chegue ao preto. Peles claras ficarão particularmente favorecidas por tons de avelã ou caramelo, enquanto peles mais escuras podem escolher marrons mais ricos, sempre dentro dos tons quentes.

Coloque-os onde o sol se põe.

As sardas verdadeiras aparecem principalmente nas áreas mais expostas ao sol. Inspire-se nessa distribuição e concentre-as na ponte do nariz, no topo das maçãs do rosto e, de forma mais sutil, acima das sobrancelhas. Evite espalhá-las uniformemente por todo o rosto. Elas devem formar pequenos grupos irregulares, mais numerosos no centro e gradualmente mais espaçados em direção às bordas.

O segredo para um efeito bem-sucedido: a irregularidade.

Muitas vezes, é esse detalhe que faz toda a diferença. As sardas naturais não são idênticas nem perfeitamente alinhadas. Varie o tamanho delas, deixe alguns espaços e esqueça a simetria entre os dois lados do rosto. Em vez de desenhar um círculo, dê leves batidinhas com a ponta do lápis na pele, sem pressionar muito. Depois de preencher todas as sardas, esfume-as delicadamente com a ponta do dedo limpa para suavizar as bordas. Esse passo simples permite que elas se misturem melhor à sua pele.

Siga a ordem correta da maquiagem

Para evitar que desapareçam sob a maquiagem, desenhe suas sardas depois de aplicar a base e o corretivo. Em seguida, sele tudo com uma leve camada de pó antes de aplicar o blush. Isso uniformizará naturalmente a maquiagem e integrará as sardas à sua pele, para um resultado muito mais natural.

Menos é muitas vezes mais

Quando as sardas falsas são bem feitas, ficam quase imperceptíveis. Se chamarem a atenção imediatamente, geralmente é porque a cor está muito intensa ou a localização parece artificial. Comece com apenas uma dúzia de pontinhos e vá adicionando mais aos poucos, se necessário. É sempre mais fácil adicionar do que ter que começar tudo de novo.

Por fim, embora as sardas falsas estejam entre as tendências de beleza atuais, você não é obrigada a adotá-las. Seguir a tendência é uma escolha, não uma regra. Seja sua pele naturalmente sardenta, perfeitamente uniforme ou se você simplesmente prefere manter a aparência natural, todas as opções merecem ser celebradas. O mais importante é escolher o que você gosta e o que te faz sentir bem.