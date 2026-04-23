Entre os jovens, há um forte retorno de perfumes icônicos dos anos 90 e 2000.

Entre as redes sociais e a cultura vintage, perfumes icônicos dos anos 90 e 2000 estão vivenciando um ressurgimento espetacular de popularidade entre as gerações mais jovens. Fragrâncias há muito associadas aos primórdios da perfumaria "mainstream" estão agora de volta ao centro das tendências de beleza. Marcas históricas como Calvin Klein e perfumes icônicos como Thierry Mugler Angel e Lolita Lempicka são regularmente trazidos de volta aos holofotes em conteúdos virais.

Garrafas que se tornaram objetos de desejo geracional.

O que atrai hoje em dia não é apenas a fragrância, mas também a identidade visual desses perfumes: frascos instantaneamente reconhecíveis, códigos estéticos distintos e narrativas profundamente enraizadas em sua época. Marcas como Cacharel Anaïs Anaïs e CK One personificam essa estética minimalista ou romântica que está fazendo um forte retorno nas tendências atuais.

TikTok e Instagram como aceleradores de nostalgia

O ressurgimento dessas fragrâncias é amplamente amplificado pelas redes sociais, onde o conteúdo nostálgico está em alta. No TikTok, os "perfumes dos anos 2000" acumulam milhões de visualizações, frequentemente associados a memórias da adolescência ou a uma estética retrô deliberada. Essa tendência faz parte de um movimento mais amplo já observado na moda e na música, onde as referências aos anos 90 e 2000 são constantemente reinterpretadas.

O perfume como objeto de identidade

Para a Geração Z, o perfume deixou de ser apenas uma assinatura olfativa fixa e se tornou um elemento de expressão pessoal. O retorno a fragrâncias familiares permite que eles se reconectem com uma época percebida como mais simples, além de afirmar sua identidade estética. Essa tendência de "volta aos clássicos" transforma produtos vintage em verdadeiros artefatos culturais.

O retorno de perfumes icônicos dos anos 90 e 2000 ilustra um fenômeno mais amplo de nostalgia geracional. Entre as redes sociais, a estética retrô e o desejo de autenticidade, essas fragrâncias deixaram de ser apenas produtos de beleza e se tornaram marcadores culturais que transcendem gerações.