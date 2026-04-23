Entre os jovens, há um forte retorno de perfumes icônicos dos anos 90 e 2000.

Dicas e truques
Naila T.
Photo d'illustration : NastyaSensei / Pexels

Entre as redes sociais e a cultura vintage, perfumes icônicos dos anos 90 e 2000 estão vivenciando um ressurgimento espetacular de popularidade entre as gerações mais jovens. Fragrâncias há muito associadas aos primórdios da perfumaria "mainstream" estão agora de volta ao centro das tendências de beleza. Marcas históricas como Calvin Klein e perfumes icônicos como Thierry Mugler Angel e Lolita Lempicka são regularmente trazidos de volta aos holofotes em conteúdos virais.

Garrafas que se tornaram objetos de desejo geracional.

O que atrai hoje em dia não é apenas a fragrância, mas também a identidade visual desses perfumes: frascos instantaneamente reconhecíveis, códigos estéticos distintos e narrativas profundamente enraizadas em sua época. Marcas como Cacharel Anaïs Anaïs e CK One personificam essa estética minimalista ou romântica que está fazendo um forte retorno nas tendências atuais.

TikTok e Instagram como aceleradores de nostalgia

O ressurgimento dessas fragrâncias é amplamente amplificado pelas redes sociais, onde o conteúdo nostálgico está em alta. No TikTok, os "perfumes dos anos 2000" acumulam milhões de visualizações, frequentemente associados a memórias da adolescência ou a uma estética retrô deliberada. Essa tendência faz parte de um movimento mais amplo já observado na moda e na música, onde as referências aos anos 90 e 2000 são constantemente reinterpretadas.

@nadeenghazal não é dos anos 2000, mas parece que sim🥹 @'Ôrəbella nightcap #BeautyTok #PerfumeTok #tuscanaesthetic #2000saesthetic #scentcombo ♬ Resonance midwest emo version slowed - frutiger00s

O perfume como objeto de identidade

Para a Geração Z, o perfume deixou de ser apenas uma assinatura olfativa fixa e se tornou um elemento de expressão pessoal. O retorno a fragrâncias familiares permite que eles se reconectem com uma época percebida como mais simples, além de afirmar sua identidade estética. Essa tendência de "volta aos clássicos" transforma produtos vintage em verdadeiros artefatos culturais.

O retorno de perfumes icônicos dos anos 90 e 2000 ilustra um fenômeno mais amplo de nostalgia geracional. Entre as redes sociais, a estética retrô e o desejo de autenticidade, essas fragrâncias deixaram de ser apenas produtos de beleza e se tornaram marcadores culturais que transcendem gerações.

Naila T.
Naila T.
Analiso as tendências sociais que moldam nossos corpos, nossas identidades e nossas relações com o mundo. O que me motiva é compreender como as normas evoluem e se transformam em nossas vidas, e como os discursos sobre gênero, saúde mental e autoimagem permeiam o cotidiano.
Article précédent
Produtos cosméticos para gestantes: cuidados seguros com a pele durante a gravidez

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Produtos cosméticos para gestantes: cuidados seguros com a pele durante a gravidez

A gravidez transforma o corpo profundamente. Pele, cabelo, unhas: tudo muda sob a influência dos hormônios. Escolher os...

Os melhores kits de beleza para mulheres: ideias de presentes para todos os orçamentos.

A cada ano, o mercado de beleza nos reserva surpresas, e os kits de presentes continuam sendo um...

Ideias de presentes de beleza para mulheres: kits de presentes e produtos cosméticos para ela

Encontrar o presente de beleza perfeito para uma mulher pode, às vezes, ser um verdadeiro desafio. No entanto,...

Kits de beleza femininos: ideias de presentes e conjuntos de cosméticos

Encontrar o presente perfeito para uma mulher às vezes pode ser um desafio. Um conjunto de presentes femininos...

O melhor calendário do advento de beleza feminina: as melhores surpresas a preços acessíveis.

Todos os anos, desde as primeiras semanas de outubro, as marcas de cosméticos competem para atrair os entusiastas...

O uso frequente de toalha de banho pode agravar a quebra dos cabelos.

Após o banho, muitas pessoas têm o instinto de esfregar o cabelo vigorosamente com uma toalha para secá-lo...