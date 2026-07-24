Sofreu uma queimadura solar? Aqui está a primeira coisa que você pode fazer para aliviar a sua pele.

Você ficou tempo demais no sol e sua pele está começando a ficar vermelha, quente ou repuxada? Não se desespere. Embora a queimadura solar seja séria e nunca deva ser ignorada, uma medida muito simples pode trazer alívio rapidamente. E quanto mais cedo você agir, mais sua pele agradecerá.

O correto a fazer: refrescar a pele imediatamente

Quando a pele é aquecida pelo sol, a primeira coisa a fazer é resfriá-la. Um banho frio ou a aplicação de compressas embebidas em água fria podem reduzir a sensação de queimação e ajudar a aliviar a inflamação. No entanto, é melhor evitar aplicar gelo diretamente na pele. O frio excessivo pode irritar ainda mais essa área já sensível. O objetivo é resfriar suavemente, sem causar choque térmico.

Hidratação, uma aliada preciosa

Assim que a pele se acalmar, é hora de hidratá-la. A queimadura solar resseca a epiderme, por isso a pele fica repuxada. Um creme hidratante leve, um gel calmante ou até mesmo aloe vera podem proporcionar uma agradável sensação de conforto. Opte por texturas frescas e fluidas em vez de produtos muito oleosos, que tendem a reter o calor na pele.

Aloe vera: um auxílio promissor

A babosa (aloe vera) está entre os tratamentos pós-sol mais populares. Sua eficácia foi estudada por pesquisadores. Uma revisão científica publicada na revista Burns analisou quatro ensaios clínicos envolvendo 371 pacientes. Os resultados sugerem que a aplicação tópica de babosa pode promover uma cicatrização mais rápida de queimaduras de primeiro e segundo graus, incluindo queimaduras solares. No entanto, os pesquisadores enfatizam que os dados ainda são limitados e que mais estudos são necessários para confirmar esses benefícios.

Ações que promovem uma boa recuperação

Uma queimadura solar não afeta apenas a pele; ela também pode contribuir para a desidratação. Portanto, lembre-se de beber água regularmente para ajudar seu corpo a se recuperar. Se aparecerem bolhas, não as estoure. Estourá-las aumenta o risco de infecção e pode retardar a cicatrização. Por fim, proteja cuidadosamente as áreas afetadas do sol até que estejam completamente cicatrizadas.

Em que casos você deve consultar um médico?

A maioria das queimaduras solares cicatriza gradualmente com os cuidados adequados. No entanto, se a queimadura for extensa, se surgirem bolhas grandes ou se for acompanhada de febre, calafrios ou mal-estar geral, é importante consultar um profissional de saúde imediatamente.

Uma queimadura solar é sempre um sinal enviado pela sua pele. Ao adotar rapidamente as práticas corretas, você promove o seu conforto e recuperação. E para aproveitar ao máximo os dias de sol, a melhor estratégia continua sendo a prevenção de queimaduras solares com proteção solar adequada e exposição solar moderada.