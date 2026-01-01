Search here...

Lábios rachados neste inverno? Este método rápido pode fazer maravilhas.

Dicas e truques
Léa Michel
Freepik

O inverno chega com seus incômodos: frio cortante, ventos secos e aquecimento interno que resseca tudo. Lábios rachados estão entre eles, causando aquela sensação desconfortável de repuxamento e rachaduras. Felizmente, uma rotina rápida, aprovada por especialistas, permite repará-los de forma rápida e duradoura.

Causas do inverno e por que piora

O frio extremo, combinado com a baixa umidade e o aquecimento central, priva os lábios de sua barreira de hidratação natural. Ao contrário do resto do rosto, eles não possuem glândulas sebáceas, o que os torna vulneráveis. O resultado: ressecamento, irritação e, às vezes, infecção se forem coçados ou lambidos. A boa notícia? Dicas simples podem quebrar esse ciclo vicioso em poucos dias.

O método expresso de 3 passos para lábios mais volumosos

Aplique esta rotina à noite para um efeito "milagroso" da noite para o dia:

  • Esfolie suavemente: Use um esfoliante químico suave (ácido lático ou AHA suave) em vez de um esfoliante mecânico abrasivo. Isso remove a pele morta sem causar irritação.
  • Hidrate profundamente: Aplique uma máscara labial ou uma camada generosa de vaselina pura (100% vaselina), enriquecida com ácido hialurônico e ceramidas. Esses ingredientes restauram a barreira cutânea: o ácido hialurônico atrai a umidade e as ceramidas a retêm.
  • Proteção durante todo o dia: Reaplique com um protetor labial com FPS, mesmo no inverno, para bloquear os raios UV e o vento.

Essa sequência testada e comprovada transforma lábios ressecados como pergaminho em lábios macios na manhã seguinte.

Erros a evitar a todo custo

Muitos hábitos agravam o problema:

  • Uso excessivo de protetor labial: Aplicar muito produto cria dependência, impedindo que os lábios produzam sua hidratação natural. Limite a 4-5 aplicações por dia.
  • Lambidas ou mordidas: a saliva resseca ainda mais, pois evapora, levando consigo a água dos lábios.
  • Esqueça o ambiente interno: beba bastante água e use um umidificador para umidificar o ar ambiente, especialmente à noite.
  • Inclua também os lábios na sua rotina de cuidados com a pele, de manhã e à noite, para uma proteção contínua.

Lábios saudáveis, um sorriso confiante

Além do conforto imediato, essas medidas preventivas mantêm a elasticidade e previnem o aparecimento de linhas finas ao redor da boca. Hidrate-se de dentro para fora (água, alimentos ricos em ômega-3) e escolha produtos suaves, sem fragrâncias irritantes. Em poucos dias, seus lábios recuperarão o volume e o brilho, prontos para enfrentar o inverno sem complicações.

Essa abordagem demonstra que ações direcionadas são tudo o que é preciso para combater os impactos sazonais — e brilhar sem esforço.

Léa Michel
Léa Michel
Apaixonada por cuidados com a pele, moda e cinema, dedico meu tempo a explorar as últimas tendências e compartilhar dicas inspiradoras para se sentir bem na própria pele. Para mim, a beleza reside na autenticidade e no bem-estar, e é isso que me motiva a oferecer conselhos práticos para combinar estilo, cuidados com a pele e realização pessoal.
Article précédent
Elas danificam a sua pele sem aviso prévio: estas são as armadilhas inesperadas que você deve evitar.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Elas danificam a sua pele sem aviso prévio: estas são as armadilhas inesperadas que você deve evitar.

Investimos em cremes, séruns e rotinas sofisticadas, mas, apesar de tudo isso, nossa pele fica repuxada, sem brilho...

Sem maquiagem no Natal: o segredo para se sentir deslumbrante

O Natal chegou e, com ele, uma pergunta que pode passar pela sua cabeça em frente ao espelho:...

Nariz vermelho no inverno: veja como cuidar dele delicadamente (e sem constrangimento).

Quando exposto ao frio, o nariz fica vermelho vivo, dando a impressão de excesso de blush ou de...

Problemas de pele: esta ligação surpreendente com a ansiedade e a depressão.

Acne, eczema e psoríase afetam quase 2 bilhões de pessoas em todo o mundo e frequentemente causam grande...

Os médicos estão alertando sobre esses procedimentos estéticos; os resultados são chocantes.

Cada vez mais pessoas recorrem aos preenchimentos dérmicos para remodelar o rosto e apagar os sinais de envelhecimento....

Esse erro no chuveiro pode prejudicar sua pele.

Tomar um banho quente pode parecer reconfortante, mas também é um hábito que pode ter efeitos prejudiciais à...

© 2025 The Body Optimist