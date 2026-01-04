Milhares de avaliações "5 estrelas" para este perfume campeão de vendas no mundo.

Em um mercado saturado de novos produtos, alguns perfumes conseguem transcender a moda passageira e se tornar parte integrante do cotidiano das pessoas. É o caso de Good Girl, o perfume em formato de estilete da Carolina Herrera, que se tornou um clássico em perfumarias e sites de beleza, onde conquistou milhares de avaliações de 5 estrelas e o apelido lisonjeiro de "o perfume mais popular do mundo".

Uma garrafa em formato de salto agulha que se tornou um clássico cult.

É impossível confundir: Good Girl é instantaneamente reconhecível por seu frasco em formato de salto agulha, laqueado em azul meia-noite, exibido como um objeto decorativo em uma penteadeira. Mais do que apenas um recipiente, este design foi concebido como um símbolo glamoroso e instantaneamente fotogênico para o Instagram, o que contribui em grande parte para o seu sucesso.

Uma assinatura olfativa floral e gourmand

Embora o frasco seja intrigante, é a fragrância que conquista. Good Girl combina notas de jasmim e flores brancas com acordes mais quentes de cacau, fava tonka, café e amêndoa. O resultado: uma fragrância sofisticada, envolvente e sutilmente gourmand, com nuances suficientes para ser usada tanto de dia quanto à noite, do escritório a um jantar elegante.

Milhares de avaliações 5 estrelas online

Em importantes plataformas de beleza e sites de perfumes, Good Girl vem acumulando avaliações excelentes, com um número impressionante de notas 5/5. Os usuários elogiam especialmente sua fixação na pele, sua projeção, que é presente sem ser excessiva, e sua qualidade de "perfume que inspira elogios", que muitas vezes é questionada sobre qual é.

Uma gama que está a expandir-se para agradar a ainda mais pessoas.

Dado o seu sucesso, Carolina Herrera desenvolveu diversas versões da fragrância Good Girl (mais floral, mais fresca ou mais intensa) para agradar a todos os gostos. A versão original continua sendo uma escolha certeira para presentear ou para criar uma fragrância marcante e inconfundível, uma combinação de elegância e ousadia.

Entre seu frasco icônico, sua composição floral e gourmand perfeitamente equilibrada e o entusiasmo quase unânime dos consumidores, a Good Girl conseguiu se estabelecer muito além de uma simples tendência.