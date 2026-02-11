Para o Dia dos Namorados, essa "manicure romântica" está causando sensação nas redes sociais.

As unhas com estampa de bolinhas estão fazendo o maior sucesso no TikTok e no Instagram com a aproximação do Dia dos Namorados de 2026, e as buscas por essa tendência dispararam. Essa manicure retrô-romântica, divertida e fácil de fazer, agrada pelo seu visual vintage chique e pelas infinitas possibilidades de variação.

Por que as unhas de bolinhas são tão populares?

Surgida no outono de 2025, essa tendência transforma as clássicas bolinhas em padrões de coração ou micro-bolinhas, criando uma atmosfera decididamente romântica. Sobre um fundo nude, rosa claro ou vermelho vibrante, as minúsculas bolinhas evocam corações tradicionais sem cair no kitsch. No TikTok, a hashtag acumulou centenas de milhões de visualizações: tutoriais de faça você mesma usando grampos de cabelo como ferramenta para fazer as bolinhas, ou versões profissionais de salão com esmalte em gel. Celebridades como Sabrina Carpenter e Dua Lipa estão impulsionando a tendência com unhas francesas pontilhadas.

Ideias para uma manicure irresistível para o Dia dos Namorados

Aqui estão algumas variações para você copiar e brilhar no dia 14 de fevereiro:

Unhas com Corações de Bolinhas: bolinhas substituídas por mini corações vermelhos sobre uma base nude — romântico e moderno.

Unhas vermelhas e brancas com bolinhas: unhas totalmente vermelhas com bolinhas brancas, ou francesinhas com bolinhas para um efeito pin-up retrô.

Coquette Dots: bolinhas pretas em manicure francesa branca, com laços 3D ou lantejoulas para um toque feminino.

Minimalista com Micro-Pontos: minúsculos pontos em tons de rosa blush ou cereja mocha, para um look sofisticado para o dia a dia.

Como fazê-los em casa

Materiais simples: base bege/rosa, esmalte de cor contrastante (vermelho, branco, preto), ferramenta para fazer bolinhas ou palito de dente, top coat fosco ou brilhante. Aplique duas camadas de base, faça as bolinhas irregulares e finalize com selante. Tempo: 20 minutos. Em um salão, opte por gel para uma duração de 3 semanas.

Diga adeus aos corações gigantes: as unhas de bolinhas trazem um romantismo fresco, versátil e viral. Perfeitas para declarar seu amor até a ponta dos dedos, elas provam que o amor é celebrado com estilo e um toque de ousadia retrô.