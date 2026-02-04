Search here...

Adotada por muitas celebridades, essa tendência de beleza promete se tornar uma grande tendência em 2026.

Inventar
Léa Michel
@bysofiay/TikTok

Em 2026, a beleza assume um novo significado: menos perfeição artificial e mais autenticidade radiante. As sardas — naturais ou artificiais — tornam-se o detalhe chique que faz toda a diferença. No tapete vermelho e na vida real, elas sinalizam um retorno alegre à "beleza real".

Quando as sardas roubam a cena

Escondidas por muito tempo sob camadas de base de alta cobertura, as sardas estão voltando à moda. Em grandes cerimônias recentes, principalmente no Grammy, elas roubaram a cena, ofuscando a maquiagem "perfeitamente uniforme" que dominava o cenário anteriormente.

Essa evolução marca uma virada: o objetivo não é mais apagar cada detalhe do rosto, mas sim realçar o que o torna único. Bases leves, texturas que se fundem à pele, blush esfumado e um brilho sutil agora permitem que a pele respire. As sardas se tornam um charme, um toque extra de personalidade que embeleza o rosto sem deixá-lo com aparência uniforme.

Celebridades que demonstram sua individualidade

Essa tendência é amplamente adotada por celebridades. A cantora e compositora americana Billie Eilish, por exemplo, exibiu recentemente uma maquiagem minimalista que realçou suas sardas, com delineador fino, lábios esfumados e um blush quente perfeitamente aplicado. O resultado: um visual moderno e incrivelmente magnético.

Outras personalidades como a cantora e compositora americana Sabrina Carpenter, a cantora britânica Lola Young e Daniela e Lara, da banda americana Katseye, também adotaram esse estilo. Algumas o realçam com um iluminador sutil, enquanto outras optam por lábios mais escuros para criar um contraste elegante. Em todos os casos, a mensagem é clara: o que antes era motivo de insegurança agora é uma assinatura de beleza.

Uma beleza mais livre e alegre

Essa tendência é tão atraente porque incorpora uma mudança profunda em nossa relação com a aparência. Em 2026, a beleza celebra características únicas, traços distintivos e detalhes que contam uma história. As sardas simbolizam essa nova era em que escolhemos mostrar em vez de esconder, aceitar em vez de corrigir.

Nas redes sociais, essa estética é expressa de forma divertida por meio de sardas falsas. Usando um lápis marrom, um marcador cosmético ou uma tinta específica, pequenos pontos são aplicados no nariz e nas maçãs do rosto, e depois levemente esfumados para um visual natural. Fixados com spray fixador, eles duram o dia todo. Simples, acessível e divertido, esse truque de beleza permite que todos experimentem sem pressão.

@bysofiay Ser asiática e não ter sardas naturais é tão injusto #sardas #sardasfalsas #tutorialsardasfalsas #tutorialdemaquiagem usando a tinta para sardas da @LottieLondon ♬ teenage dirtbag wheatus - 🎧

Uma tendência inclusiva e que valoriza a diversidade corporal.

Essa tendência é profundamente positiva em relação ao corpo, pois nos lembra que o rosto não precisa ser liso, simétrico ou "perfeito" para ser bonito. Suas marcas naturais, imperfeições e tons de pele fazem parte do seu charme. E se você não tem sardas, tem todo o direito de experimentar essa tendência por diversão, sem tentar se parecer com ninguém.

Resumindo, defendida por celebridades e amplamente adotada nas redes sociais, essa tendência está transformando a maquiagem. Não se trata mais de esconder, mas de revelar. Pele lisa e uniforme não é mais necessária: a beleza agora irradia através da personalidade, da textura e da autoexpressão.

Léa Michel
Léa Michel
Apaixonada por cuidados com a pele, moda e cinema, dedico meu tempo a explorar as últimas tendências e compartilhar dicas inspiradoras para se sentir bem na própria pele. Para mim, a beleza reside na autenticidade e no bem-estar, e é isso que me motiva a oferecer conselhos práticos para combinar estilo, cuidados com a pele e realização pessoal.
Article précédent
Esse detalhe na aplicação do blush faz toda a diferença depois dos 60.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Esse detalhe na aplicação do blush faz toda a diferença depois dos 60.

O blush é uma das técnicas de maquiagem mais simples... e, ao mesmo tempo, mais poderosas. Em qualquer...

Diga adeus ao rubor: este pequeno acessório marroquino ilumina instantaneamente a tez.

Para dar cor às maçãs do rosto e aquecer a tez, você provavelmente usa aqueles famosos blushes. Mas...

Gwyneth Paltrow revive com elegância esta manicure vintage.

Com uma manicure meia-lua refinada, a atriz americana Gwyneth Paltrow revive uma tendência icônica dos anos 1930. Esse...

Estou doente recentemente: devo jogar fora toda a minha maquiagem?

Você acabou de se recuperar de uma gripe forte ou de uma infecção debilitante e está voltando à...

Unhas que mudam conforme seu desejo? A ficção se torna realidade.

Se você cresceu nos anos 90, provavelmente se lembra daqueles esmaltes termossensíveis que mudavam de cor quando expostos...

Ela se inspira em filmes para criar looks de maquiagem e fascina os internautas.

A maquiadora Emerald Vysions cativa milhões de internautas ao transformar filmes icônicos em obras de arte pictóricas nas...

© 2025 The Body Optimist