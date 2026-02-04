Adotada por muitas celebridades, essa tendência de beleza promete se tornar uma grande tendência em 2026.

Em 2026, a beleza assume um novo significado: menos perfeição artificial e mais autenticidade radiante. As sardas — naturais ou artificiais — tornam-se o detalhe chique que faz toda a diferença. No tapete vermelho e na vida real, elas sinalizam um retorno alegre à "beleza real".

Quando as sardas roubam a cena

Escondidas por muito tempo sob camadas de base de alta cobertura, as sardas estão voltando à moda. Em grandes cerimônias recentes, principalmente no Grammy, elas roubaram a cena, ofuscando a maquiagem "perfeitamente uniforme" que dominava o cenário anteriormente.

Essa evolução marca uma virada: o objetivo não é mais apagar cada detalhe do rosto, mas sim realçar o que o torna único. Bases leves, texturas que se fundem à pele, blush esfumado e um brilho sutil agora permitem que a pele respire. As sardas se tornam um charme, um toque extra de personalidade que embeleza o rosto sem deixá-lo com aparência uniforme.

Celebridades que demonstram sua individualidade

Essa tendência é amplamente adotada por celebridades. A cantora e compositora americana Billie Eilish, por exemplo, exibiu recentemente uma maquiagem minimalista que realçou suas sardas, com delineador fino, lábios esfumados e um blush quente perfeitamente aplicado. O resultado: um visual moderno e incrivelmente magnético.

Outras personalidades como a cantora e compositora americana Sabrina Carpenter, a cantora britânica Lola Young e Daniela e Lara, da banda americana Katseye, também adotaram esse estilo. Algumas o realçam com um iluminador sutil, enquanto outras optam por lábios mais escuros para criar um contraste elegante. Em todos os casos, a mensagem é clara: o que antes era motivo de insegurança agora é uma assinatura de beleza.

Uma beleza mais livre e alegre

Essa tendência é tão atraente porque incorpora uma mudança profunda em nossa relação com a aparência. Em 2026, a beleza celebra características únicas, traços distintivos e detalhes que contam uma história. As sardas simbolizam essa nova era em que escolhemos mostrar em vez de esconder, aceitar em vez de corrigir.

Nas redes sociais, essa estética é expressa de forma divertida por meio de sardas falsas. Usando um lápis marrom, um marcador cosmético ou uma tinta específica, pequenos pontos são aplicados no nariz e nas maçãs do rosto, e depois levemente esfumados para um visual natural. Fixados com spray fixador, eles duram o dia todo. Simples, acessível e divertido, esse truque de beleza permite que todos experimentem sem pressão.

Uma tendência inclusiva e que valoriza a diversidade corporal.

Essa tendência é profundamente positiva em relação ao corpo, pois nos lembra que o rosto não precisa ser liso, simétrico ou "perfeito" para ser bonito. Suas marcas naturais, imperfeições e tons de pele fazem parte do seu charme. E se você não tem sardas, tem todo o direito de experimentar essa tendência por diversão, sem tentar se parecer com ninguém.

Resumindo, defendida por celebridades e amplamente adotada nas redes sociais, essa tendência está transformando a maquiagem. Não se trata mais de esconder, mas de revelar. Pele lisa e uniforme não é mais necessária: a beleza agora irradia através da personalidade, da textura e da autoexpressão.