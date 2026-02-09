Ela faz seu batom com frutas e vegetais.

Por que comprar cosméticos em uma loja quando você pode fazê-los em casa? Essa criadora de conteúdo não se faz mais essa pergunta. "Caseiro" é o seu lema. Ela usa ingredientes da sua fruteira para criar batons personalizados, e suas criações artesanais são tão boas quanto as de marcas de grife.

Um batom "caseiro" fácil de fazer

Você não precisa de um mestrado em química para criar batons dignos das prateleiras da Sephora. O que as marcas fazem em laboratórios fechados, a portas fechadas, você pode fazer na sua própria cozinha, com um avental em vez de um jaleco. É uma forma de unir o útil ao agradável e reviver algumas lembranças das aulas de biologia. A criadora de conteúdo @roxane.tardy se destaca nessa arte altamente experimental. Essa entusiasta do "feito em casa", que sempre combina suas roupas com suas refeições, confunde as fronteiras entre guarda-roupas e nécessaires de maquiagem.

Na verdade, a cozinha está repleta de produtos de beleza inesperados. Não há necessidade de ir a salões de beleza quando você pode fazer cuidados com a pele e maquiagem com ingredientes que já tem em casa. Batatas são ótimos corretivos, o açúcar é um esfoliante agradável, a polpa de tomate é um excelente antioxidante e o iogurte combinado com mel é uma ótima máscara hidratante .

E, por trás do balcão, você também pode preparar um batom que colore seus lábios tanto quanto cuida deles. Basta seguir as instruções desta especialista em beleza. Para bancar a profissional da maquiagem, você não precisa de "açúcar, especiarias e todo tipo de coisa boa", mas sim de ingredientes bem específicos que "fixam". Derreta quantidades iguais de cera de abelha, óleo de coco e manteiga de karité em banho-maria. E não se esqueça de adicionar pigmentos! Esqueça os corantes alimentares químicos; a natureza, mais uma vez, tem algo melhor a oferecer.

A beterraba como corante natural.

Um batom sem cor não é realmente batom. Esperamos que ele deixe uma marca duradoura nos lábios e realce o rosto, não que seja apenas um elemento decorativo. Por isso, para aperfeiçoar seu batom caseiro e dar-lhe vida, a criadora de conteúdo adicionou seu toque "pessoal": beterraba desidratada. Às vezes, basta comê-la em uma salada para deixar os lábios com um tom levemente rosado ou azulado . Isso promete uma aplicação que atenda às nossas expectativas.

Mais uma vez, a jovem com 33 mil seguidores fez tudo sozinha, com o mínimo necessário. Ela pega uma beterraba crua, rala finamente e espalha em uma assadeira. Deixa esse ingrediente forte cozinhar por cerca de duas horas em fogo baixo. Depois, tritura em um pilão e peneira. Obtém um pó colorido que promete uma tonalidade viciante.

As cinzas de beterraba são úteis tanto para o rosto quanto para os entusiastas da culinária. Podem ser usadas para colorir bolos ou pratos (perfeito para o Dia dos Namorados). Para variar as cores e se divertir, ajuste a quantidade de cinzas de beterraba, colheradas por colherada, para obter diferentes tons de roxo. A mistura pode ser despejada em uma forma especial ou usada em um tubo de batom limpo e vazio.

Uma ilustração de uma beleza mais lúdica e consciente.

Num mundo onde todas as entusiastas da beleza exibem seus gloss labiais Rhodes depois da bolsa e ostentam seus batons Yves Saint Laurent como se fossem armas sociais poderosas, esta criadora de conteúdo defende um minimalismo estético singular. Ela preza por uma beleza que vai direto ao ponto e tem significado.

Enquanto os entusiastas da beleza investem em fórmulas científicas caras e aparelhos futuristas, ela prova que a resposta para nossos desejos de vaidade às vezes está bem debaixo do nosso nariz. Quando entra em sua cozinha, ela não vê apenas frutas e verduras; ela vê matérias-primas nobres e virtuosas.

Fazer seus próprios cosméticos deixou de ser uma tarefa árdua. Tornou-se uma atividade prazerosa, um momento relaxante. Enquanto alguns gastam dezenas de euros para participar de oficinas criativas, ela faz tudo de forma econômica, usando os produtos que compra no supermercado.