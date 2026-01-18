Unhas que mudam conforme seu desejo? A ficção se torna realidade.

Se você cresceu nos anos 90, provavelmente se lembra daqueles esmaltes termossensíveis que mudavam de cor quando expostos à luz solar ou à água. Bem, esta é uma inovação de beleza de um tipo completamente diferente. Uma marca lançou unhas inteligentes que você pode personalizar com apenas alguns cliques e adaptar ao seu humor ou roupa. Um gadget digno de ficção científica que em breve estará no seu banheiro.

Mais uma façanha da tecnologia de beleza

Imagine um mundo onde você pode mudar sua manicure à vontade, sem precisar ir a um salão. Um mundo onde esse passatempo de beleza não é uma obrigação ou uma perda de tempo, mas uma simples formalidade. Um universo paralelo onde você pode usar unhas camaleônicas, personalizáveis com apenas alguns cliques. Não, isso não é o roteiro de um novo episódio de Black Mirror, nem o roteiro de uma história distópica sobre beleza. É a realidade: a tecnologia está se infiltrando em nossas rotinas de beleza, prometendo facilitar as coisas. Mas será que estamos realmente prontos para delegar esse trabalho delicado à inteligência artificial e abandonar nossa manicure?

Depois das unhas postiças, aquelas unhas prontas para usar que competem em designs cada vez mais elaborados, e dos anéis de unha, ornamentos removíveis, chega a hora das unhas inteligentes! Essa é a criação inovadora da startup iPolish, que apresentou sua invenção na Consumer Electronics Show (CES) 2026 em Las Vegas. Essas unhas superam tudo o que já experimentamos. Esmaltes que descascam para criar um efeito de pele de cobra e coberturas holográficas são brincadeira de criança em comparação a isso.

Não precisa de esmalte nem pinceladas para transformar suas unhas. A tecnologia da iPolish é revolucionária: permite mudar a cor do esmalte sem usar solventes. Mas como isso é possível? Essas unhas, que se assemelham a unhas postiças comuns, são enriquecidas com nanopolímeros eletroforéticos. Vendidas com uma "varinha mágica" — ou melhor, um dispositivo conectado —, elas se transformam por meio de um aplicativo para celular.

Unhas postiças digitais para uma manicure personalizada.

Essas unhas de última geração, que superam nossos sonhos mais ousados e realizam o sonho da manicure rápida, satisfazem esse desejo fervoroso por individualidade. Elas podem ser retocadas à distância, sem esforço e sem risco de um colapso nervoso. Porque, sejamos sinceras: aplicar esmalte é um exercício de paciência, onde cada erro significa começar tudo de novo.

Um vídeo demonstrativo nos dá uma ideia mais clara das infinitas possibilidades deste dispositivo. A jovem que o utiliza seleciona uma cor da ampla paleta e escolhe um tom que combina com seu humor do momento. Ela pega seu incrível aparelho e, diante de nossos olhos, ainda não acostumados com tamanha mágica, suas unhas se transformam de verde para laranja. Em dez segundos, ela realiza o que nos leva uma hora. Este tratamento de beleza instantâneo é inédito. E as manicures já estão preocupadas.

Uma criação futurista que divide opiniões.

Essas unhas futuristas, que poderiam ter feito parte do figurino da Trinity ou sido ideia de um cineasta visionário, estão disponíveis para pré-venda antes do lançamento oficial em junho. O preço de uma manicure instantânea e personalizável? Um kit com 24 unhas em 12 tamanhos padrão, a varinha mágica e um cabo de carregamento USB-C custa US$ 95.

Embora essas unhas postiças ainda estejam em desenvolvimento e não se comparem ao trabalho meticuloso de manicures profissionais, elas anunciam uma nova era da beleza: mais imediata e assistida. Na era das máscaras de LED e espelhos que falam , elas geram tanto entusiasmo quanto ceticismo. "Muito curiosa para experimentar", exclama uma pessoa. "É interessante para quem tem alergia a esmalte", acrescenta outra. No entanto, alguns lamentam o resultado final, considerando-o um pouco rudimentar demais para ser verdadeiramente apreciado.

Essas unhas de alta tecnologia, compatíveis com nossos estilos de vida agitados, não são universalmente populares. São muito vanguardistas para os aficionados por beleza, que veem a manicure como uma arte, não como uma tarefa rápida e fácil.