Cosméticos na Amazon: o que os especialistas recomendam antes de comprar

Você encontra praticamente tudo na Amazon. Às vezes, você navega pelo marketplace procurando um pequeno móvel ou uma capinha de celular e acaba enchendo o carrinho com gloss labial, hidratante com cor e outros produtos de beleza patrocinados. No entanto, é preciso ter cuidado para não acabar com cosméticos falsificados na sua nécessaire. Aqui estão as recomendações de dermatologistas para compras de beleza conscientes e sem riscos.

Ao navegar na Amazon, é fácil se perder de uma seção para outra. Entramos no site para comprar um item pequeno e essencial e saímos com um carrinho cheio de todo tipo de coisa. Mas, às vezes, a Amazon é nossa última esperança de encontrar aquele produto de beleza indispensável , esgotado em todos os outros lugares. E, para surpresa de todos, esse cosmético tão desejado não está esgotado na Amazon. Corremos para adicioná-lo ao carrinho com medo de perdê-lo novamente. Na pressa e na euforia da compra, não prestamos atenção às letras miúdas. E esse é o nosso maior erro. Podemos facilmente acabar com falsificações duvidosas com listas intermináveis de ingredientes.

Em um vídeo de "prevenção", a criadora de conteúdo @therealkco lista detalhes cruciais para nos guiar em nossas compras. Suas dicas não são inventadas; ela as ouviu de um funcionário da Amazon Canadá. Produtos de luxo ou de marcas renomadas possuem o selo "Premium Beauty", que evita surpresas desagradáveis ao abrir a embalagem. É como um certificado de autenticidade para joias. Você tem a garantia de estar comprando cosméticos "oficiais" e não alternativas desconhecidas. Esses produtos foram rigorosamente avaliados pela Amazon antes de serem adicionados à sua loja online.

Observe o remetente e o vendedor.

Novamente, esses são critérios frequentemente ignorados, mas que devem ser levados a sério. Se o produto é vendido e enviado pela Amazon, é um bom sinal. Você tem menos probabilidade de receber produtos falsificados. Essa informação, impressa em letras pequenas na descrição do produto, indica sua credibilidade ou a falta dela.

Nomes de usuário com números ou nomes excessivamente longos nunca são um bom sinal. Quando tiver dúvidas sobre a legitimidade do perfil de um vendedor, você também pode tomar a iniciativa e superar a preguiça de pesquisar os nomes do vendedor e do remetente online. Às vezes, você se depara com empresas "fantasmas" ou faz descobertas surpreendentes. Você também pode clicar no nome do vendedor para ver sua área de especialização. Se ele listar praticamente qualquer coisa, de maçanetas a corretivos hidratantes, é melhor ficar longe.

O número de comentários é um indicador valioso.

Para comprar cosméticos na Amazon com confiança, você pode filtrar os resultados marcando a caixa "em destaque". Esse truque simples dá acesso aos melhores produtos de beleza, aqueles que aparecem no topo da plataforma. Nessa primeira página, você também pode ver o selo "#1 Mais Vendido", o que é bastante reconfortante. Blush em pó da NYX, bronzer da Rimmel, batom líquido da Kiko Milano ou até mesmo o BB cream de ginseng da Erborian — os melhores cosméticos estão a apenas um clique de distância.

Obviamente, como acontece com todos os outros produtos, sejam acessórios de construção ou para atividades ao ar livre, quanto mais avaliações, melhor. Principalmente se, apesar de mais de 1.000 avaliações, a classificação estiver em torno de 4. Nesse caso, você pode comprá-lo sem hesitar.

O selo "Escolha da Amazon" - não é tão útil assim?

É uma espécie de ranking dos produtos cosméticos mais comentados, um pódio das ferramentas de beleza mais populares. Não se trata de um teste de qualidade realizado por especialistas. O selo não é concedido porque especialistas em beleza testaram e aprovaram o produto. Geralmente, ele é atribuído automaticamente pelo algoritmo da Amazon, sem qualquer avaliação humana aprofundada do produto em si.

Afinal, em que se baseia exatamente esse selo? Avaliações positivas de clientes, uma boa classificação média , bom custo-benefício, entrega rápida e baixa taxa de devolução. No entanto, embora inicialmente inspire um certo nível de confiança, na realidade, os produtos que chegam não são submetidos a verificações mais rigorosas.

Comprar cosméticos na Amazon pode ser conveniente de vez em quando. Mas não deve se tornar um hábito. Existem muitas lojas online com fortes valores éticos e compromissos que atendem a essa necessidade. E pelo menos você sabe o que está comprando.