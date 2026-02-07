A tendência do "rosto eslavo": o que ela revela sobre os padrões de beleza atuais

Maçãs do rosto proeminentes, um olhar penetrante e ao mesmo tempo ameaçador, um rosto impecavelmente cuidado, porém inacessível. Todos desejam imitar as mulheres eslavas e apropriar-se dessas características físicas que lhes foram concedidas desde o nascimento. Depois de admirarem a pele de porcelana das mulheres coreanas, os internautas agora estão cativados por essa estética oriental inquestionável e dominante. Eles imitam sem esforço o que as mulheres eslavas fazem.

O “Rosto Eslavo”, o novo código estético.

De modo geral, fantasiar sobre as próprias origens é fortemente condenado, mas no mundo da beleza, é um hábito, até mesmo uma tendência. Há algum tempo, o público em geral estava moldando os olhos em formato amendoado com delineador para se assemelhar a ídolos coreanos e adotando o visual de lábios "Brownie Glazed ", seguindo o exemplo de Hailey Bieber e incorporando as técnicas de beleza quase "patenteadas" de mulheres negras e sul-americanas.

Hoje em dia, os aficionados por beleza estão abrindo lojas no Leste Europeu, imitando o olhar sedutor das mulheres eslavas. Eles tentam reproduzir o que as mulheres com chapéus e casacos de pele conseguem de forma natural e sem exageros: o famoso "olhar fatal", aquele que penetra de dentro para fora e dá a impressão de ter gatilhos nos olhos.

Nas redes sociais, o “rosto eslavo”, tão comum quanto a expressão azeda das parisienses, viralizou. Todos estão aderindo a essa imitação. Rosto fechado, bochechas sugadas, olhar intimidador esculpido sem franzir a testa, mandíbula cerrada… Essa máscara de mármore, semelhante à das modelos da Semana de Moda, está se estabelecendo como um novo padrão de beleza coletiva.

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada por Marina LIFESTYLE•LUXURY TRAVEL (@marigladkaya)

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada por ROBERTA ┃ Lifestyle UGC (@robertagreebe)

Desejar aquilo que a genética não nos deu.

Bochechas rosadas pelas temperaturas congelantes, lábios tingidos sem qualquer vestígio de maquiagem, um rosto realçado pela genética. Meninas nascidas fora das terras eslavas adotam essas características com a ajuda de pó, creme e sérum. Elas invejam a aura magnética das mulheres eslavas, e estas, por sua vez, não tentam intencionalmente ser tão cativantes.

Além disso, se elas raramente sorriem, não é por preocupação com rugas ou para se conformarem àquela imagem de máfia durona da KGB, mas por respeito à cultura. Enquanto em alguns países o sorriso é uma ferramenta social, até mesmo um catalisador para a conexão, nos países do Leste Europeu ele não carrega a mesma conotação afetuosa. " Rir sem motivo é sinal de tolice", diz um provérbio russo. As mulheres eslavas não se conformam a um padrão, mas sim a um costume. E aquelas que adotam a "Cara Eslava" estão se submetendo a um ditame físico.

É sempre a mesma velha batalha com o nosso reflexo. Quem tem cabelo cacheado sonha com cabelo liso, e vice-versa. Quem tem olhos amendoados tenta fazê-los parecer mais "europeus", e as próprias mulheres europeias alongam as pálpebras com delineador. Essa insatisfação crônica parece ser um sintoma tipicamente feminino. E tendências como o "rosto eslavo" não incentivam a aceitação, mas sim a comparação e a autocrítica.

Um ideal globalizado… mas muito uniforme.

Embora a tendência reivindique uma origem geográfica, ela faz parte, sobretudo, de um ideal globalizado. Filtros, técnicas de maquiagem , cirurgia plástica e injeções criaram gradualmente um rosto “internacional”: maçãs do rosto proeminentes, lábios carnudos, nariz fino e pele lisa.

O "Rosto Eslavo", portanto, é menos uma realidade cultural do que uma projeção estética. Ele demonstra como os padrões são semelhantes de um país para outro. Por trás da aparente diversidade de tendências, muitas vezes encontramos os mesmos critérios, simplesmente rebatizados com um novo nome. O "Rosto Eslavo" foi desviado de seu significado original para se tornar mais uma imposição. Como se já não tivéssemos imposições suficientes.

O uso de blackface é considerado puro racismo, mas adornar-se com batom vermelho-vivo, botas forradas de pele, um lenço de cabeça estilo matriosca e vestir-se como uma garota eslava a ponto de caricaturar-se é perfeitamente tolerado. No entanto, o "rosto eslavo", por mais marcante que seja, é um sinal de pertencimento, não uma tendência. Lembremos: a beleza tem mil faces e não se encaixa em nenhum padrão.