Para celebrar o Ano Novo, esta maquiagem pode muito bem ser sua melhor aliada.

As tendências de maquiagem para a temporada de festas de 2025 celebram tons frios e metálicos, com um grande retorno do cinza e prata com glitter. Essas tonalidades geladas são perfeitas para criar uma pálpebra brilhante, ideal para uma celebração de Ano Novo que reluz e captura a luz. A tendência desta temporada é combinar essa maquiagem cintilante com um olho esfumado intenso, adicionando um toque sofisticado e ousado.

Tons frios, a grande estrela da temporada.

Neste inverno, os tons frios reinam absolutos: cinza, prata, azul gelo e lavanda acinzentada adornam as pálpebras. O brilho realça essas cores, adicionando luminosidade e glamour. A maquiagem cinza com glitter está disponível em texturas finas e em partículas grandes e luminosas, para um efeito festivo personalizado.

O olho esfumado profundo, intensidade controlada.

Para complementar essas cores, o olho esfumado continua sendo um clássico da elegância. Este ano, o olho esfumado se afirma em suas versões mais profundas e douradas, brincando com o degradê do cinza escuro para tons mais claros no centro da pálpebra. Tudo isso combina perfeitamente com glitter prateado aplicado na pálpebra móvel ou no canto interno do olho, para um olhar cativante.

Dicas para uma maquiagem de sucesso na véspera de Ano Novo

Comece com uma camada de base ou primer para garantir que o glitter permaneça no lugar.

Aplique uma sombra cinza escura ou antracite em degradê para criar profundidade.

Aplique delicadamente o glitter prateado na pálpebra móvel ou na parte central.

Finalize com um traço de delineador preto ou cinza-carvão para realçar o olhar.

Adicione uma máscara de cílios volumizadora para realçar o efeito nos seus cílios.

Para o Ano Novo de 2025, ouse usar uma maquiagem que combine o festivo, o moderno e o sofisticado: o cinza cintilante é a cor principal, realçada por um olho esfumado profundo e luminoso. Este look de inverno é ideal para quem quer dar brilho ao olhar, mantendo-se elegante e em sintonia com os tons frios que dominam a estação.