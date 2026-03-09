Essa cor de batom já está causando alvoroço por um motivo inesperado.

Cada estação traz consigo um novo conjunto de desejos de beleza. Na primavera, as tendências costumam pender para cores mais suaves e vibrantes. Este ano, em 2026, um tom de batom em particular chama a atenção: o nude rosado. Uma tonalidade sutil… que, no entanto, esconde um efeito surpreendente.

O rosa nude, a maquiagem estrela da primavera.

Com a volta do clima mais quente, as maquiagens ficam mais leves e naturais. As paletas da estação geralmente favorecem tons frescos e luminosos: rosas delicados, tons de pêssego ou beges rosados. Nesse universo primaveril, o nude rosado se destaca como uma das escolhas mais populares para os lábios.

Entre o bege e o rosa, essa cor oferece um resultado sutil que realça os lábios sem sobrecarregá-los. Ela destaca os lábios, mantendo um efeito natural, o que explica sua popularidade.

O sucesso do batom nude também se deve à sua grande adaptabilidade. Ele se integra facilmente a diferentes estilos de maquiagem: um look minimalista para o dia, uma pele radiante para a primavera ou até mesmo um visual mais sofisticado para a noite. É uma cor que complementa a sua beleza natural sem tentar transformá-la, mas sim realçá-la.

Uma ilusão de ótica que intriga especialistas em beleza.

Essa tonalidade está causando tanto alvoroço, e não apenas por ser elegante e fácil de usar. Alguns maquiadores explicam que ela pode produzir um efeito visual inesperado: fazer os dentes parecerem mais brancos.

Essa observação se baseia em um princípio bem conhecido da maquiagem: a teoria das cores. Certos tons de batom têm subtons frios, principalmente os rosados ou levemente azulados. Quando aplicados nos lábios, esses tons criam um contraste com os reflexos naturais do esmalte dentário. O resultado: o sorriso pode parecer visualmente mais brilhante. O efeito é obviamente puramente óptico, mas às vezes uma simples combinação de cores é tudo o que é preciso para dar mais luminosidade ao seu sorriso.

O papel dos tons de pele no efeito do "sorriso radiante"

Tudo se resume aos pigmentos utilizados. No círculo cromático, o azul é oposto ao amarelo. Os dentes geralmente têm naturalmente um leve tom amarelado. Quando um batom contém tons frios de azul ou rosa, esses pigmentos podem neutralizar visualmente esses reflexos amarelados. O contraste resultante faz com que os dentes pareçam mais brancos.

Por outro lado, batons com tons quentes — como tons muito alaranjados ou coral — podem, por vezes, acentuar esses reflexos. É por isso que muitos especialistas em beleza recomendam batons com tons frios — framboesa, framboesa, vermelho azulado ou rosa frio — para iluminar o sorriso.

Encontre o tom nude rosado que mais lhe favorece.

Embora o nude rosado seja frequentemente considerado um tom universal, certas nuances podem ser mais favoráveis ao seu tom de pele. O truque mais simples é escolher uma cor ligeiramente mais intensa do que a cor natural dos seus lábios. Isso ajuda a definir os lábios, mantendo uma aparência natural e harmoniosa. Tons de rosa-madeira, bege rosado ou rosa frio estão entre as opções mais fáceis de usar no dia a dia.

Outra vantagem dessa cor reside na sua versatilidade. Ela se adapta igualmente bem a uma maquiagem muito simples quanto a uma mais elaborada, com olhos marcados ou uma pele luminosa.

Discreto, porém eficaz, o tom nude rosado confirma seu lugar entre os itens indispensáveis do momento. Por trás de sua aparente simplicidade, ele ilustra perfeitamente a magia da maquiagem: às vezes, um único tom é suficiente para realçar seu sorriso e destacar o que te torna única.