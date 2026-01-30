Gwyneth Paltrow revive com elegância esta manicure vintage.

Com uma manicure meia-lua refinada, a atriz americana Gwyneth Paltrow revive uma tendência icônica dos anos 1930. Esse estilo retrô prova que os clássicos ainda têm seu lugar nas rotinas de beleza modernas.

Um visual retrô que transcende décadas

Flagrada recentemente com uma manicure meia-lua impecável, Gwyneth Paltrow oferece uma elegante referência ao estilo vintage. Essa técnica consiste em deixar a lúnula, a pequena meia-lua clara na base da unha, exposta, enquanto o restante é coberto com esmalte. O resultado: um contraste sutil e uma imediata impressão de elegância atemporal.

Na década de 1930, ícones de Hollywood como a atriz e cantora americana de origem alemã Marlene Dietrich e a atriz americana Jean Harlow já haviam adotado essa manicure por sua sofisticação discreta. Hoje, ela está voltando com força total, impulsionada por um crescente desejo por uma beleza autêntica e singular. Suas mãos se tornam, assim, um verdadeiro acessório de estilo, como uma joia ou uma roupa bem escolhida.

Por que a manicure meia-lua está voltando à moda

Numa era em que a beleza minimalista e as linhas puras são altamente valorizadas, a manicure meia-lua reúne todas as qualidades: é gráfica, elegante e estruturada. Realça o formato natural da unha, valoriza as mãos e transmite uma impressão de cuidado meticuloso até ao mais ínfimo detalhe.

Outra grande vantagem é a sua grande adaptabilidade. Está disponível em tons nude, marfim ou rosa para um visual suave e natural, bem como em cores mais intensas como vermelho escuro, bordô, marrom chocolate ou até mesmo preto para um estilo mais ousado. Esta manicure é particularmente favorecedora para unhas curtas, deixando-as com um aspecto elegante e um formato perfeito.

Como fazer uma manicure meia-lua em casa

Boas notícias: este estilo é perfeitamente possível de alcançar em casa, com um pouco de precisão e paciência.

Prepare suas unhas: Comece lixando as unhas para dar a elas um formato arredondado ou ligeiramente oval, ideal para este estilo. Empurre delicadamente as cutículas, limpe a superfície da unha e aplique uma base protetora. Para desenhar a lúnula: utilize guias adesivas, como para uma manicure francesa, posicionadas na base da unha. Ou desenhe a meia-lua à mão livre, utilizando um pincel fino ou um boleador. Aplicação da cor: escolha um tom que contraste harmoniosamente com a lúnula. Aplique uma primeira camada fina, deixe secar e, em seguida, aplique uma segunda camada para um acabamento uniforme e intenso. Remova e corrija: Remova as guias antes que o esmalte seque completamente para evitar que elas se prendam em algo. Corrija quaisquer borrões com um pincel fino embebido em removedor de esmalte. Finalize com uma camada de verniz: aplique uma camada de verniz para dar brilho e prolongar a duração.

Modernize este clássico com criatividade.

Para um visual mais contemporâneo, você pode brincar com cores e texturas: deixe a lúnula natural, pinte-a em um tom contrastante ou opte por acabamentos foscos, metálicos ou brilhantes. Uma lúnula nude com uma unha vermelha intensa, ou uma lúnula prateada combinada com um preto marcante, adiciona um toque moderno a esse estilo vintage.

Em resumo, a manicure meia-lua, trazida de volta aos holofotes por Gwyneth Paltrow, prova que tendências vintage podem ser perfeitamente integradas a uma rotina de beleza moderna. Elegante e favorecedora, ela celebra a beleza das mãos com sutileza e confiança. Suas mãos se tornam um verdadeiro reflexo da sua elegância natural, provando que a beleza, assim como a moda, sabe se reinventar com graça sem jamais perder sua essência.