Ela adapta sua maquiagem ao daltonismo do seu parceiro: uma abordagem inclusiva que levanta questionamentos.

Com blush verde e contorno labial azul, sua maquiagem parece quase de palhaço à primeira vista. No entanto, seu parceiro não vê um visual de carnaval, mas sim uma mulher impecavelmente arrumada. Em um relacionamento com um homem daltônico que não enxerga o mundo com as mesmas cores, essa viciada em beleza inverteu a maquiagem dos olhos para agradar seu amado.

Maquiagem do ponto de vista de uma pessoa daltônica

Suas maçãs do rosto estão cobertas com pó verde, seus lábios adornados com um azul gelo e seus olhos maquiados com as cores do arco-íris. Sua estética multicolorida não é reflexo de uma hashtag da moda nem sinal de loucura criativa. É um belo jogo de contrastes, especialmente concebido para a visão de seu parceiro daltônico. Essa artista, que se destaca na arte cosmética e pinta não em tela, mas na pele, adorna seu rosto colocando-se no lugar do parceiro, que vive com um filtro permanente sobre os olhos.

Além disso, sua maquiagem, que, sem maiores explicações, parece ser uma marca registrada de conto de fadas ou uma assinatura das passarelas, dá a ilusão de se estar vendo através de uma câmera térmica. Também evoca as pinturas altamente pigmentadas da era surrealista. Embora essa maquiagem pareça incomum, até mesmo fantástica, para olhos acostumados a peles nuas e bochechas rosadas, é completamente comum e parece "neutra" para olhos daltônicos.

Naturalmente, já que a percepção das cores não é a mesma. Ser daltônico não significa ver o mundo em preto e branco, mas sim com uma paleta de cores ligeiramente diferente. E com alguns traços de pincel, esta estilista, @liladrogo , nos mostra como é o mundo das pessoas daltônicas, uma condição que afeta 8% dos homens.

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada por Lila Drogo (@liladrogo)

Aumentar a conscientização sobre o daltonismo através da arte da maquiagem.

Bochechas verdes? Para ele, parecem rosadas. Lábios azul-gelo? Adquirem um tom quente que ele consegue enxergar com mais clareza. Cores vibrantes nos olhos? Um truque visual criado para gerar, em seu campo de visão, uma maquiagem harmoniosa.

Adaptar a maquiagem para que seu parceiro possa apreciar plenamente suas nuances é reconhecer a realidade sensorial dele. A maquiagem é frequentemente apresentada como um ato pessoal, uma forma de expressar a individualidade. Aqui, ela também se torna uma ponte entre duas percepções do mundo. Uma forma de dizer: "Quero ver o mundo através dos seus olhos."

O daltonismo não é apenas uma anedota engraçada sobre meias diferentes; é uma forma diferente de perceber o mundo, as emoções e as nuances. Através da arte da maquiagem, ela torna o invisível visível. Diariamente, pessoas daltônicas precisam se adaptar constantemente ao ambiente e à linguagem visual. Mesmo com os espaços urbanos cada vez mais cinzentos, ainda existem placas de trânsito e pictogramas para decifrar. Além de simplesmente declarar seu amor com alguns lápis e uma maquiagem personalizada, essa criadora de conteúdo transmite uma mensagem poderosa sobre a aceitação das diferenças.

Uma nova maneira de pensar sobre a beleza.

Essa mudança também levanta uma questão mais ampla: e se a indústria da beleza integrasse melhor a questão do daltonismo? Paletas de cores poderiam ser testadas de acordo com diferentes percepções visuais. Aplicativos de maquiagem poderiam oferecer filtros que simulam a visão de pessoas com daltonismo.

Hoje em dia, a maioria das campanhas e tendências são concebidas para uma visão "padronizada" da cor da pele. No entanto, milhões de pessoas enxergam o mundo de forma diferente. Este vídeo, sem qualquer pretensão ativista, destaca uma realidade frequentemente ignorada.

É um gesto romântico que vale mais do que todas as rosas do mundo, mas também uma interpretação bela, mais expressiva e mais realista do daltonismo. A maquiagem, muitas vezes acusada de banalizar a aparência, torna-se uma ferramenta para transmitir outras realidades sensoriais. Assim, o entusiasta da beleza não está respondendo a uma tendência, mas a uma necessidade urgente de representação (e cor).