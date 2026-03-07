O tom de brilho labial que está se tornando o acessório de beleza indispensável do momento.

Com a chegada da primavera, geralmente desejamos uma maquiagem mais vibrante e colorida. Guardamos nossos batons bordô e hidratantes labiais densos em favor de tons pêssego ou rosa. Acima de tudo, não nos esquecemos dos toques finais: o gloss labial, e não qualquer gloss. O que reina absoluto nas nécessaires este ano não é em pó; ele puxa para o azul. Uma cor surpreendente que cria um belo contraste nos lábios.

Gloss labial azul, a promessa de uma maquiagem impecável.

Em 2026, estamos revivendo o truque de beleza das cantoras de R&B dos anos 2000 para aperfeiçoar nossa maquiagem: adicionar um toque de definição aos lábios com uma pincelada de gloss . Este bastão perolado, que empunhamos como uma arma chique e mantemos sempre à mão, é a mais recente obsessão. Uma relíquia das nécessaires das Spice Girls e das irmãs Halliwell, este produto labial é praticamente indispensável. É preciso dizer que este simples toque transforma completamente a aparência da maquiagem. Com uma única passada, seus lábios captam a luz e brilham intensamente. O gloss adiciona um toque de doçura à sua maquiagem.

Este ano, o brilho labial que está recebendo todos os elogios e enfeitando todos os lábios não é rosa, nem laranja, e certamente não é vermelho-vivo. Ele está do outro lado do círculo cromático, o oposto polar do vermelho, coral e framboesa. O brilho labial azul é inegavelmente a peça central dos looks de beleza atuais. É o objeto de desejo de todos. E admitimos, é o suficiente para fazer você estremecer. É difícil imaginar uma cor assim bem no meio do nosso rosto, onde o bege, o rosa e o terracota sempre reinaram absolutos.

No entanto, não estamos falando de um azul ultra pigmentado que te faz parecer que você beijou um Smurf ou comeu uma torta de mirtilo. Este é um azul mais sutil, criado para suavizar bases muito vibrantes ou para criar misturas harmoniosas. Especialistas o aplicam sobre batons de tons quentes para alcançar a estética Y2K tão popularizada pelas hashtags do momento.

Uma cor incomum que, no entanto, possui benefícios estéticos.

Na arte da maquiagem, o azul é mais frequentemente usado nas pálpebras do que nos lábios. Esse tom gelado parece mais adequado para o canto interno dos olhos ou para a linha dos cílios. No entanto, o azul tem potencial além dos olhos. O gloss labial azul, por exemplo, é um ótimo "tonificante". "O azul neutraliza os tons quentes, um princípio que os maquiadores usam para corrigir o tom da pele", explica a maquiadora de celebridades Gemma Peace na revista Bustle .

Em outras palavras, o azul não é usado sozinho, mas como complemento. É especialmente útil para suavizar cores muito vibrantes e torná-las alguns tons mais claros. Assim, graças ao gloss labial azul, você pode variar os tons sem investir em novos produtos e suavizar cores intensas em segundos. E você não precisa ser especialista em pintura para experimentar essa técnica. Um vermelho tijolo pode se tornar um vermelho mais puro. Um coral pode parecer menos "neon" e mais sofisticado. Contanto, é claro, que o gloss escolhido não seja muito forte. Caso contrário, você corre o risco de ficar com os lábios roxos, num estilo "acabei de sair da piscina".

O segredo para usá-lo com sabedoria

No fim das contas, o gloss azul é mais um truque para suavizar certas cores que às vezes podem ser um pouco vibrantes demais, e não apenas uma moda passageira. Tons alaranjados, antes recomendados por revistas femininas e especialistas em beleza experientes, agora estão fora de moda. Daí a fina camada de azul, que ilumina os lábios e tudo ao redor.

O brilho labial azul, que se tornou involuntariamente a estrela das prateleiras de fragrâncias, fica melhor em um tom translúcido. Ele não deve sobrecarregar a maquiagem, mas simplesmente equilibrar as cores. "O ideal é manter a cor original, suavizando-a ligeiramente", aconselha a especialista.

Essa tonalidade, que cria uma bela ilusão de ótica e permite transformar algo antigo em algo novo, é muito mais ambiciosa do que parece. Isso só prova que não se deve julgar um livro pela capa. O brilho azul é como uma varinha mágica.